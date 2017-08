Pardubický sportovní park táhl i bez olympiády, přišlo 100 tisíc lidí

Olympijský park loni začal úspěšnou tradici. Po neuvěřitelném zájmu diváků se rozhodli politici pořádat mimo roky s olympiádou Sportovní parky. A hned první ročník ukázal, že to byl dobrý nápad. Během devíti dnů do parku Na Špici zavítalo na sto tisíc lidí, a to nejen z Pardubic, ale i z okolí.