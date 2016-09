Kauza Kulturního centra končí. Soud rozdal podmínky a sebral chatu

Bývalé ředitelce Kulturního centra Pardubice Romaně Vojířové a jejímu ekonomickému náměstkovi Michalu Straškovi udělil soud trest odnětí svobody na 2,5 roku s podmíněným odkladem na na 3,5 roku a úhradu škody.

„Odsouzení společně minimálně od druhé poloviny roku 2010 do konce první poloviny roku 2014 neoprávněně použili pro vlastní potřebu finanční prostředky Kulturního centra Pardubice. Aby to zastřeli, společně do účetnictví zakládali fiktivně vystavené faktury, o nichž věděli, že k jejich plnění ve formě služeb nedošlo. Svým jednáním způsobili škodu v celkové výši 1 239 900 korun,“ uvedla předsedkyně soudního senátu Anna Sobotková.

Podle obžaloby se vedení centra domluvilo s firmami na vystavení fiktivních faktur s tím, že jim za desetiprocentní provizi peníze zase vrátí. Z těchto zdrojů pak vedení vyplácelo odměny zaměstnancům, ale i sobě. Bez dokladů.

Strašek navíc po dohodě s Vojířovou neoprávně z peněz kulturního centra uhradil školné za studium Vojířové na Metropolitní univerzitě Praha, a to ve výši 96 tisíc korun.

Čile prováděli činnosti nekalého charakteru, řekla soudkyně

„Jednalo se o studium, které bylo soukromé, nikoli pro potřeby kulturního centra. Učinili tak bez vědomí zřizovatele, tedy města Pardubice. Navíc studium spadá do období, kdy se v kulturním centru čile prováděly činnosti nekalého charakteru,“ řekla Sobotková.

Strašek pak sám v letech 2011 - 2013 z rozpočtu organizace odčerpal 39 750 korun. „Aby to zastřel, do účetnictví založil fiktivní faktury, které vystavil Radim Jelínek za moderaci kulturních programů, ačkoliv věděl, že Jelínek žádnou z těchto akcí ve skutečnosti nemoderoval,“ uvedla Sobotková.

Vojířová musí během 500 dní zaplatit 500 tisíc korun, jinak jí hrozí roční pobyt za mřížemi. Straškovi byl udělen trest propadnutí náhradní hodnoty, a to zajištěné rekreační rodinné chaty včetně stavební parcely. Obžalovaní musí společně uhradit Kulturnímu centru Pardubice způsobenou škodu 1 335 900 korun, Strašek navíc musí zaplatit téměř 40 tisíc korun.

Rozsudek je nespravedlivý, řekla Vojířová

„Rozsudek mi přijde hrozně nespravedlivý. Mám zaplatit peníze, které jsem si nenechala pro sebe, ale rozdala zaměstnancům - a ještě v domnění, že jsou to naprosto legální odměny,“ řekla Vojířová.

„Kdybych vyplácela nelegální odměny, rozhodně bych to dělala za zavřenými dveřmi a potají. Byly to naprosto veřejné tabulky, opravdu jsem pověřila Michala Straška, aby vypracoval tabulky odměn pro zaměstnance, byl to jejich přímý nadřízený. Regulérně jsem je vyplácela - v domnění, že se jedná o reálné odměny. Vyplácela jsem je zaměstnancům, nenechávala jsem si je pro sebe. Ty peníze teď ani nemám z čeho zaplatit,“ uvedla Vojířová, která se stejně jako při své pondělní závěrečné řeči neubránila slzám. Proti rozsudku se hodlá odvolat, Strašek k soudu nedorazil.

Celá kauza odstartovala před dvěma lety, a to náhodou. Jeden ze zaměstnanců kulturního centra totiž v počítači vyhledával odměny za soutěže, ale místo toho objevil tabulky s odměnami pro zaměstnance, které neměly doklady.

V zálohovaném duplikátu počítačové složky se nacházely podivné faktury, na nichž jsou fakturovány práce, které nikdo nevykonal, nebo byly předražené. Tato složka byla přístupná pouze Straškovi. Faktury podle soudu vznikly s vědomím Vojířové.