Tahákem Sodomkova Mýta jsou kabriolety, kočáry, parní vlak i auta od Petery

Pořadatelé z vysokomýtského regionálního muzea a Společnosti přátel Carrosserie Sodomka slibují, že letošní ročník přehlídky, která je věnována autům a karoseriím, bude velkolepější a bohatší než ty předešlé.

„Vstupujeme do další desítky, a tak jsme se rozhodli akci posunout maličko dál. Tak uvidíme, jestli se to povede,“ řekl ředitel muzea Jiří Junek.

Celé sobotní dopoledne budou na hlavní náměstí do Vysokého Mýta přijíždět jako každý rok majitelé veteránů s karoseriemi firmy Josefa Sodomky, ale také dalších automobilů vyrobených v 30. a 40. letech minulého století. Mezi veterány s karoserií od Sodomky, kteří jezdí na sraz už tradičně, budou k vidění i dva, možná tři nově renovované automobily. Představí se i staré motocykly, autobusy a také bicykly.

Návštěvníci budou moci v programu vidět simulovanou výrobu kočárů, u nichž mnoho slavných karosářů na přelomu 19. a 20. století začínalo.

„Přijede i restaurátor kočárů Václav Obr s několika exponáty z muzea kočárů v Čechách pod Kosířem. A přiveze s sebou svou partu osmi řemeslníků, kteří od třinácti hodin představí, jak takový kočár vznikal,“ říká ředitel.

Velkým tahákem by měla být přehlídka kabrioletů, od těch nejstarších po kabriolety z 80. let 20. století.

„Budou to kabriolety českých značek. Ty bude například zastupovat prototyp kabrioletu ze Škody 1000 MB. Je to rarita, tento prototyp se nedostal do sériové výroby. S Orchestrem Gustava Broma, který je jedním z hlavních hudebních hostů festivalu, jsme se navíc domluvili, že večer vždy najede před pódium kabriolet zastupující jedno desetiletí a orchestr to doprovodí dobovou skladbou nebo songem ve swingovém aranžmá,“ uvádí Junek.

Mezi návštěvníky Sodomkova Vysokého Mýta se bude také pohybovat cyklista zmrzlinář či flašinetář. Na místě bude i dobový fotografický ateliér. Velkou atrakcí má být osmnáct metrů široké šapitó divadla Činema, jehož členové budou třeba předvádět, jak se v době němé éry filmu točily grotesky.

„Vrcholem programu by měla být poté projekce klasického němého filmu s doprovodem živé hudby,“ láká Junek.

Cyklisté, kteří přijedou na Sodomkovo Vysoké Mýto, jistě ocení historické bicykly, jejichž majitelé přijedou do Vysokého Mýta z celé republiky a zúčastní se představení, závodů a průvodu elegance starých bicyklů.

Lákadlem má být synchronizovaná skupinová krasojízda na kolech v podání šesti žen a šesti mužů, kteří jsou členové Veteran Bicykle Clubu ze Zbraslavi. Zážitkem bude spanilá jízda historických bicyklů a aut z náměstí Přemysla Otakara II. na vysokomýtské nádraží a zpět, která začíná v pravé poledne. Na náměstí přijedou v dobových kostýmech a s vlastní technikou členové Policejní stanice Praha a z klubu vojenské historie Rota Nazdar z Bakova nad Jizerou.

Na programu jsou i vláčky a nová expozice muzea

Vysokomýtské nádraží, přestože je už nějakou dobu zavřené, budou v den festivalu Sodomkových veteránů moci lidé navštívit. Uvnitř čeká návštěvníky výstava modelů železničních tratí a vláčků. Lidé budou moci navštívit také soukromé muzeum železnice ve stanici Cerekvice nad Loučnou, které tam několik let provozuje bodrý průvodčí a železniční nadšenec Jiří Rokos.

Jednou z velkých atrakcí letošního Sodomkova Vysokého Mýta má být historický parní vlak, který vyjede v 8:16 hodin z České Třebové na Choceň, Vysoké Mýto a odjede do Litomyšle. Pak se vrátí do Vysokého Mýta, aby tam celý den pendloval mezi tímto městem a Cerekvicí nad Loučnou. Do České Třebové se vrátí v 18:31 hodin. Vlak potáhne parní lokomotiva řady 464 008 z depa v Hradci Králové, vyrobená v roce 1935.

Přímo na náměstí už několik let sídlí muzeum českého karosářství, jehož expozice zajišťují právě pořadatelé Sodomkova Vysokého Mýta. A tak návštěvníci festivalu budou moci jako jedni z prvních vidět i novou expozici muzea, která se otevře den před akcí, v pátek.

„Je to první tematická výstava v muzeu a představí karosářskou firmu Petera z Vrchlabí, která je dnes součástí mladoboleslavské škodovky, kde se dnes vyrábějí převodovky, ale nedávno tam ještě škodovka dělala auta. Historie továrny sahá až do roku 1864. Firma rovněž, podobně jako firma Sodomka, nabízela kočáry a poté přešla na karoserie osobních automobilů a autobusů. Doposud se nikomu nepodařilo uspořádat výstavu, která by ukazovala také samotné automobily. My budeme první, kdo představí skutečné automobily firmy Petera,“ říká ředitel muzea.