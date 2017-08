Počet kandidujících stran a hnutí v Pardubickém kraji stoupl o čtvrtinu

Že by si lidé neměli při volbách do parlamentu z koho vybrat, vážně nehrozí. Alespoň co se kvantity týče, voliči se mohou těšit na pořádný příval kandidátek.

Strany kandidující do sněmovny v rámci kraje 1. ČSSD 2. Rozumní - stop migraci a diktátu EU 3. KSČM 4. Strana svobodných občanů 5. Sdružení pro Republiku – Republikánská strana Československa Miroslava Sládka 6. ODS 7. TOP 09 8. DSSS 9. KDU-ČSL 10. Česká pirátská strana 11. Realisté 12. ODA 13. Strana zelených 14. Blok proti islamizaci – Obrana domova 15. Strana Práv Občanů 16. Dobrá volba 2016 17. Radostné Česko 18. Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) 19. Řád národa – Vlastenecká unie 20. ANO 2011 21. Cesta odpovědné společnosti 22. Starostové a Nezávislí 23. Sportovci pro společnost 24. Referendum o EU KANDITÁTKY V KRAJI PODROBNĚ ZDE

V Pardubickém kraji bude usilovat o zvolení hned 24 stran a hnutí.

„V současné době je na kandidátkách 400 lidí, ovšem strany mohou kandidátky ještě doplňovat nebo v nich měnit pořadí, a to až do 21. srpna,“ řekla Zuzana Nováková, mluvčí krajského úřadu, který do úterního odpoledne sbíral kandidátní listiny.

Ovšem hlavně u velkých stran se nedá čekat, že by se něco zásadního měnilo. Většina z favoritů už dávno oznámila i své lídry. Například hnutí ANO, které ještě před vypuknutím dalšího skandálu kolem Čapího hnízda lídra strany Andreje Babiše bylo považováno za jistého vítěze ve všech krajích, nasadí bývalého novináře a nyní poslance Martina Kolovratníka.

„Je nutné zajistit a hlídat dostatek financí na D35. U dalších úseků je velké riziko v projednání územního rozhodnutí a ve výkupech pozemků. Ve zdravotnictví je potřebná intenzivní diskuse s místními samosprávami,“ řekl Kolovratník na otázku, co jsou podle něj hlavní témata voleb v regionu.

Jako pravděpodobné se jeví, že o druhé místo by měl v kraji zabojovat ministr bez portfeje a lídr ČSSD Jan Chvojka. „Přejeme si zachování dostupné zdravotnické péče, nebudeme rušit ani omezovat žádnou z našich pěti nemocnic, naopak chceme pokračovat v modernizaci zdravotnické techniky,“ řekl politik.

V podobném rybníku bude chtít získat voliče další poslanec Václav Snopek z KSČM. Lídrem KDU-ČSL je pak ředitel pardubického gymnázia Marek Výborný. „Navrhujeme skokové zvýšení platů učitelů, aby skončila dlouhodobě neúnosná situace, kdy jsou pedagogové v průměru nejhůře placenými absolventy vysokých škol,“ vytahuje logické téma voleb pedagog Výborný.

Na kandidátce STAN bude nejvýše starostka Řečan nad Labem na Pardubicku Michaela Matoušková. ODS si zvolila lídrem poslance Simeona Karamazova, TOP 09 poslance Jiřího Skalického. Piráti nasadili na první pozici Mikuláše Ferjenčíka a Zelení Moniku Horákovou. „Ženy vydělávají o 22 procent méně než muži. Toto chceme změnit. Budouli mít ženy stejné příjmy jako muži, průměrně si každá česká rodina přilepší o 5000 korun měsíčně,“ uvedla Horáková.

Ve volbách do sněmovny v roce 2013 získaly v Pardubickém kraji po dvou poslaneckých mandátech vítězná ČSSD, hnutí ANO a třetí KSČM. Po jednom poslanci pak měly KDU-ČSL, ODS, Úsvit a TOP 09 se Starosty.