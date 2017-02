Händel, Smetana, Plachetka i Dyk. Operní festival nabízí 30 tisíc vstupenek

Operní festival pořádaný v rodišti skladatele Bedřicha Smetany je žánrově stále rozkročenější, ale i letos lze v programu najít tradiční jistoty. Diváci uvidí šest oper, pořadatelé nabídnou osm představení s hudbou nejslavnějšího litomyšlského rodáka a pro děti nachystali Smetanový víkend.

I když počet pořadů na letošním 59. ročníku operní přehlídky je vysoký, pořadatelé tvrdí, že jim o kvantitu nejde. „Tento ročník je příkladem, že jdeme cestou zvyšování kvality interpretů,“ uvedl umělecký ředitel festivalu Vojtěch Stříteský.

Vystoupí tu česká interpretační špička, včetně všech tří národních divadel a České filharmonie, Adama Plachetky, Dagmar Peckové nebo Ivo Kahánka. Přijedou dirigenti Semjon Byčkov a Guillermo García Calvo, houslový virtuos Shlomo Mintz, violoncellista Julian Steckel či jazzový trumpetista Arturo Sandoval.

Letos stejně jako v dalších dvou letech zahájí festival Česká filharmonie, která přednese pod taktovkou Semjona Byčkova díla Smetany, Čajkovského a Brahmsův houslový koncert s českým virtuosem Josefem Špačkem.

Tradičně populární galakoncert tentokrát nabídne návštěvu Vídeňské opery, na pódiu se představí Valentina Nafornita, Rachel Frenkel a Adam Plachetka.

Velký zájem se očekává i o vstupenky na Koncert na přání, na němž se představí Vojtěch Dyk a londýnské vokálního trio The Puppini Sisters.

Operu přebásnil Jaromír Nohavica

S operními tituly přijedou do Litomyšle všechna tři národní divadla. Moravskoslezské uvede zcela novou inscenaci Smetanova Tajemství a Rossiniho operu Lazebník sevillský v originálním českém přebásnění Jaromíra Nohavici, pražské se hned dvakrát zhostí oblíbené Prodané nevěsty a Janáčkova opera Národního divadla Brno provede Ponchielliho La Giocondu, zkomponovanou podle dramatu Victora Huga.

Diváci se mohou těšit také na brněnské uvedení nejslavnější české operety Polská krev Oskara Nedbala. Na zámku v Nových Hradech pak mohou diváci slyšet českou premiéru Händelova díla Aci, Galatea e Polifemo.

„Přestože Georg Friedrich Händel je autorem 42 operních titulů, tak se u nás jeho kompletní opera nehrála. Poprvé to bude v Nových Hradech, bude to česká premiéra jeho gratulační serenaty. Bylo mu 23 let, když ji v roce 1708 napsal,“ uvedl Stříteský.

Výběr z programu Smetanovy Litomyšle 16. června Slavnostní zahajovací koncert - Česká filharmonie a houslista Josef Špaček 17. června Galakoncert – Návštěva ve Vídeňské státní opeře 19. června Koncert na přání: Vojtěch Dyk & The Puppini Sisters & B-Side Band 21. - 24. června Večer na zámku v Nových Hradech (Georg Friedrich Händel: Aci, Galatea e Polifemo) 22. června Jaroslav Tůma: Moje vlast 23. června Gioacchino Rossini: Lazebník sevillský!!! 24. června B. Smetana: Tajemství 26. června 100 Tagú Cigányzenekar Budapest 30. června Rusalenka 1. července Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta 6. července Velké finále: Va, Pensiero...

Pro menší posluchače je určena Rusalenka, premiéra operního představení na motivy Dvořákovy Rusalky v podání Dětské opery Praha.

První červencový víkend bude zaměřen na rodiny s dětmi, které mohou jít na odpolední představení Prodané nevěsty, interaktivní pořad Bedřich No. 1, anebo jen využít bohatý doprovodný program na zámeckém návrší, především pak v Klášterních zahradách.

Zábavu ve městě i v zahradách ostatně chystají organizátoři na všechny festivalové víkendy.

„Návštěvníci mohou přicházet a odcházet. Jen tak si posedět na trávníku a třeba uspořádat piknik. Občerstvení si mohou přinést, nebo jim piknikový košík rádi na objednávku přichystáme,“ uvedl ředitel festivalu Smetanova Litomyšl Jan Pikna.

Prodej vstupenek začne 1. března, ale lístky lze získat i dřív. „Už od 22. do 28. února bude možné přednostně zakoupit vstupenkové balíčky. Každý z nabízené pětice zahrnuje tři pořady, přičemž vždy je nějakým způsobem zastoupeno Smetanovo dílo,“ uvedl Pikna.