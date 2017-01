„Chytráci“ mají nad penězi absolutní moc, zlobí se opozice

Pardubičtí radní z hnutí ANO se pustili do projektu Smart City způsobem, který vyvolal kritiku u opozičních politiků.

Těm se nelíbí, že systém obsazování klíčových pozic v agendě dává hnutí ANO absolutní moc nad veřejnými penězi a dotacemi, kterými má být projekt Chytrých měst živen. „Pravda je taková, že v Pardubicích má hnutí ANO připravenou strukturu na tunelování veřejných peněz na Smart City řešení,“ uvedl Jiří Čáslavka z TOP 09.

Kritikou poukazuje na to, že si radnice jako partnera pro přípravu smart konceptu vybrala pardubickou firmu Smart City Point. Potíž je v tom, že společnost je plně v rukách lidí z hnutí ANO.

Jejím ředitelem je Tomáš Krátký, bývalý regionální manažer hnutí ANO. Spolek pak těsně před volbami v roce 2014 zakládal další člen Babišovy partaje, dnešní zastupitel prvního pardubického obvodu Karel Hron. Ve vedení firmy byl krátce i primátor Martin Charvát a jeho náměstek Jan Řehounek, oba z hnutí ANO. „Rozhodně jde o silný konflikt zájmů a velmi netransparentní jednání ze strany politiků z hnutí ANO,“ doplnil Čáslavka.

Primátor nezpochybňuje, že organizace je pod kontrolou lidí z ANO, ale ohrazuje se proti tomu, že je v tom něco nekalého. „Město Pardubice uzavřelo na jaře na základě jednomyslného usnesení rady memorandum o spolupráci se společností Smart City Point. Memorandum neobsahuje povinnost města uzavřít smlouvu nebo objednávat jakékoliv služby u Smart City Point, neobsahuje žádný finanční závazek,“ říká Martin Charvát ke kauze, kterou rozpoutal svým článkem server Neovlivni.cz.

V rámci platformy Chytrých měst se mají v Pardubicích stavět třeba cyklostezky, cyklověže, inteligentní semafory nebo navigační systém usnadňující parkování. Nikdo z opozice, která jinak bedlivě sleduje činnost radních, zatím nijak hlasitě neupozorňoval na to, že by se v souvislosti se Smart City mohlo dít něco podezřelého.

„Ty projekty nám byly pečlivě představeny a nemám s nimi zásadní problém, přijdou mi jako užitečné, otázky však vzbuzují ty věci okolo. Určitě není dobře, aby město projekty realizovalo přes soukromou firmu s takovým vedením,“ řekl šéf kontrolního výboru zastupitelstva Karel Haas z ODS.

Vše vypuklo loni, když ministr dopravy Dan Ťok z ANO asistoval v Pardubicích u podpisu memoranda, v němž se město a společnost Smart City Point zavázaly ke spolupráci na poli Chytrých měst.

Za Pardubice deklaraci podepsal primátor Charvát, za Smart City Point jeho ředitel Tomáš Krátký. Hned poté se stali primátor Charvát a jeho náměstek Řehounek na několik týdnů členy správní rady Smart City Point. Politici z hnutí ANO se tak vlastně dostali do pozice těch, kteří rozhodují o posílání peněz na projekty a zároveň kontrolují, zda je firma dostává podle zákonů a podle nich s nimi i nakládá.

„Není to trestné, ale přece musí všichni cítit, že to nemá s transparentním postupem vůbec nic společného. Mluvil jsem se zástupci firmy, která měla zájem být partnerem města pro tuto agendu, ale neuspěla. Proti nim stál právě ten spolek lidí z ANO a bylo jim jasně řečeno: My máme primátora. A co máte vy?“ uvedl zastupitel prvního obvodu Filip Sedlák.

O toku peněz rozhodují, zároveň ho kontrolují

Primátor oponuje, že projekt není soukromým podnikáním politiků z ANO a že vše podléhá dostatečné kontrole.

„Smart City není v Pardubicích soukromý byznys. Všechny strategické záměry posuzuje Komise pro strategii, které předsedá Michal Sláma za TOP 09. Projektové týmy jsou složeny z odborníků – úředníků magistrátu i externistů. Zástupce tu mají i politické subjekty,“ uvedl Charvát, který zároveň říká, že město se tento rok nechystá za Smart City utratit větší částky.

Smart City a Pardubice Zástupci Pardubic se loni v dubnu oficiálně přihlásili ke spolupráci na přípravě koncepce Smart City - inteligentního města. Tato koncepce má podle radních obyvatelům Pardubic zajistit, aby fungování jejich městského ekosystému bylo díky moderním technologiím co nejjednodušší, ekologicky šetrné a energeticky úsporné. Konkrétně může jít o instalaci inteligentního systému řízení dopravy, parkování, sdílení jízdních kol a s tím související chytré cyklostojany či cyklověže.

„V rozpočtu na rok 2017 jsou na „smart“ projekty alokované finanční prostředky, ale půjde o konkrétní projekty,“ řekl primátor Charvát.

Jeho tvrzení však rozporuje zastupitel Haas, který už při nedávném schvalování rozpočtu na rok 2017 měl problém se řádkem, na kterém se více než tři miliony posílaly na zpracování strategie Smart City.

„Zdálo se mi divné, že bychom měli posílat tak vysokou částku na pořízení dalšího slohového cvičení, které skončí u někoho v šuplíku. Šlo o sumu 3,6 milionu korun a byť jsem chtěl, aby se o ní hlasovalo zvlášť, tak nakonec byla schválena,“ dodal Haas s tím, že opozice se jistě na okolnosti projektu bude radních na příštím zastupitelstvu ptát.

Ještě dál chce jít Jiří Čáslavka. Prý udělá vše pro to, aby firma Smart City Point nedostala z veřejných peněz ani korunu. „Musíme na podobné klientelistické praktiky upozorňovat. Jde tady o desítky, možná stovky milionů korun, jejichž použití je třeba kontrolovat,“ dodal.