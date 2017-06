Slatiňany nechtějí penzion pod Třešňovkou. Pokazil by krajinu

„Nechceme, aby tento prostor sloužil výstavbě, byl by to zásah do krajiny, měly by tam zůstat jen pole a sad,“ řekl zastupitel Petr Kolek (Sedma).

Lokalita pod Třešňovkou a nad ulicí Podskála je pro stavebníky mimořádně lákavá. Nabízí široký výhled do krajiny, leží v sousedství zámeckého parku i lesů s dětským hradem Kočičí hrádek.

V minulosti tu vznikl velký rodinný dům. V jeho sousedství pak může stavebník podle platného územního plánu vybudovat i penzion.

Když se něco naruší, nejde to vrátit zpátky

Podle kastelána slatiňanského zámku Jaroslava Bušty je to mimořádně cenné místo, které by výstavba dalšího domu znehodnotila.

„Je to poslední místo, které nabízí průhled ze zámeckého parku na Železné hory,“ uvedl Bušta.

Upozorňuje, že vybudování penzionu by tak poškodilo i národní kulturní památku - slatiňanský zámecký park a zároveň změnilo pohled na Slatiňany k horšímu.

„Když přijíždíte do Slatiňan, město se vám promítá na zeleném pozadí kopce Hůra. Je nesmysl stavět do pohledových horizontů další baráky,“ uvedl.

Starosta Slatiňan Ivan Jeník (SNK-ED) řekl, že o vydání stavební uzávěry není ještě rozhodnuto.

„Dvě právnické společnosti mi potvrdily, že majitel pozemku může v případě vydání stavební uzávěry požadovat po městě náhradu. Proto chci, aby věc projednalo i zastupitelstvo, byť o stavební uzávěře rozhoduje městská rada. Obávám se, aby uzávěra neznamenala pro rozpočet města nepřiměřené náklady,“ uvedl Jeník. Rozhodnutí očekává do léta.

Petr Kolek je přesvědčen, že kvůli ochraně krajiny by město nemělo váhat.

„Stavební uzávěra by platila jen do doby, než vstoupí v platnost nový územní plán,“ uvedl.

Slatiňany řešily výstavbu pod Třešňovkou už před osmi lety, tehdy žádost o povolení výstavby nových rodinných domů pod silnicí ze Škrovádu směrem k zámku zamítly. Kastelán Jaroslav Bušta doufá, že zastupitelé území ochrání.

„Pohybujeme se v cenné krajině, máme jen jednu jedinou a musíme velmi zvažovat, jaké provádíme zásahy. Když něco narušíme, tak už to nejde vrátit zpátky,“ řekl Jaroslav Bušta.