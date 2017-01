Slatiňanský zámek se chce vrátit do roku 1900, v parku budou i pávi

František Josef z Auerspergu si na přelomu 19. a 20. století udělal ze slatiňanského zámku pohodlné šlechtické sídlo s moderním topením, koupelnami a veškerým komfortem.

Co se změní na zámku ve Slatiňanech? Revitalizace zámeckého parku, nová výsadba stromů, keřů i trávníků. Obnova jezírka, dětského hospodářství, altánů i laviček.

Obnova lodžie na západním křídle zámku, výměna dveří, oken i obnova fasád.

Postavení plotu mezi soukromou a veřejnou částí parku.

Otevření návštěvnického centra.

Digitalizace více než tří tisíc skleněných negativů ze sbírek zámku.

V parku postavil tenisový kurt, kuželník, na jezírku se vozila knížecí rodina na lodičkách a na dětském hospodářství se potomci šlechtice učili, co je to práce.

Památkáři ve čtvrtek za účasti ministra kultury Daniela Hermana slavnostně zahájili obnovu zámku a zámeckého parku za peníze Evropské unie, která se pokusí vrátit Slatiňanům duch starých časů. Stavět se začne v létě.

V parku se díky dotaci z Unie znovu objeví voliéra, pávi, obnovena bude kaplička, vysazeno bude 244 stromů, jen tenisový kurt nebude a na jeho místě vznikne dětské hřiště. I fasáda bude mít okrovou barvu jako kdysi.

„Prezentace celého areálu se dnes postupně vrací do období kolem roku 1900, do doby Františka Josefa z Auerspergu, mecenáše, dobrého hospodáře, milujícího manžela a otce, cestovatele a milovníka koní. Z té doby pochází i dětské hospodářství, které v minulosti sloužilo k výchově šlechtických dětí s cílem naučit je hodnotě lidské práce. To také dalo název celému projektu - Slatiňany - šlechtická škola v přírodě,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Vstup do části parku bude zpoplatněný

Pro turisty i obyvatele Slatiňan bude asi nejviditelnější změnou fakt, že park bude stejně jako za časů Františka Josefa rozdělen plotem na dvě části. Veřejnou a tu, která v minulosti sloužila knížecí rodině. Za vstup do anglického parku se bude už platit.

„Co je zadarmo, toho si lidé neváží,“ uvedl kastelán slatiňanského zámku Jaroslav Bušta. Ten už roky bojuje s vandaly, kteří ničí jednotlivé prvky vybavení zámeckého parku. Dodal, že si zájemci budou moci koupit permanetku, která jim umožní vstup do parku po celý rok.

Další viditelnou změnou bude obnova lodžie a balkónu podél západního křídla zámku, které byly zbořeny v padesátých letech minulého století. Peníze zbudou i na obnovu fasád, oken a dveří zámku, novinkou bude vznik návštěvnického centra v přízemí zámku, kde vzniknou i prostory pro výstavy, koncerty či svatby.

Počet turistů by se měl zdvojnásobit

Kromě toho, že zámek bude po obnově nejpozději do roku 2020 hezčí, měl by podle památkářů přilákat i více návštěvníků. Dnes jich tam podle Goryczkové přijde 25 tisíc.

„Slibujeme si od toho, že návštěvnost minimálně dvojnásobně stoupne tak, jako tomu bylo u jiných památek, které prošly revitalizací,“ uvedla.

Na místě gotické tvrze z 13. století ve Slatiňanech chtěl měšťan Bohuslav Mazanec v 16. století vybudovat renesanční sídlo, jakousi malou Litomyšl. Své plány nedokončil, došly mu peníze, a tak zámek byl několikrát přestavěn a nikdy nebyl stylově čistý. To ostatně stálo za jeho úpadkem po druhé světové válce.

Zámek byl pohodlný, ale pro tehdejší památkáře byl jen srostlicí různých slohů bez významnějších kvalit. Možná, že lze diskutovat o významu slatiňanského zámku, ale tamní anglický park snese ta nejpřísnější měřítka.

Je skvěle zasazen do krajiny, návštěvníkům nabízí zajímavé průhledy a láká je na vycházku do lesů, v nichž se ukrývá romantizující budova v alpském stylu Švýcárna či Kočičí hrádek, oblíbené místo her knížecích dětí i jejich dnešních následovníků.