Silničáři hájí nové semafory na křižovatce z Pardubic na Bohdaneč

Největší vlnu nevole vyvolává plán na vznik semaforů, kvůli kterým bude doprava ještě méně plynulá.

To ale silničáři odmítají. „Křižovatka bude světelně řízená a propustnější. Z Doubravic a Hrádku lze v současnosti jen složitě vyjet,“ řekl šéf Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Ačkoliv někteří by raději uvítali stavbu okružní křižovatky, její využití v tomto prostoru cestáři zamítli. „Do ní by se měla napojovat minimálně čtyři ramena, na křižovatky typu T se ty okružní obvykle nedávají,“ uvedl Němec.

Podle něj by navíc měla být frekvence aut mířících po jednotlivých větvích do kruhového objezdu zhruba stejná. V tomto případě by to tak nebylo, jelikož hlavní proud vozidel míří z města směrem na Lázně Bohdaneč a v opačném směru od Semtína ke Globusu.

Úprava přijde vhod silničářům, kteří mají v Doubravicích své sídlo. Snazší výjezd na I/36 budou mít i vozy městské hromadné dopravy. Cestující by měli bezpečněji přecházet silnici.

Od pondělí 11. září dopravní podnik uzavřel zastávku u křižovatky. “Náhradní zastávka pro linky číslo 3, 7, 11, 18 a 33 bude umístěna 150 metrů za křižovatku se silnicí od Doubravic směrem do Lázní Bohdaneč. Pro linky číslo 6 a 17 bude tato zastávka uzavřena bez náhrady,“ upozornil web podniku.

Na úpravu této křižovatky má v příštím roce navázat i dostavba blízkého sjezdu z Hradubické I/37. Chybějící rampa znemožňuje hladké odbočení od Hradce do centra Pardubic a způsobuje v místě časté kolony. V září má začít první fáze, během které silničáři přeloží potrubí.