K nájezdu na budoucí D35 poslouží první část „Hitlerovy dálnice“

Silničáře k tomu vede fakt, že příprava posledního úseku D35 ze Starého Města dále k Mohelnici v Olomouckém kraji zaostává.

„Kraj ani stát nezaspal. Situace byla velmi složitá, dlouho nepanovala shoda na tom, jak citlivým přírodním územím dálnicí se dvěma tunely projít,“ řekl Luděk Sosna z odboru strategie ministerstva dopravy.

Kvůli rozdílům v termínech stavby „pětatřicítky“ se z této dálnice bude muset sjet na stávající silnici I/35. A jako „přivaděč“ poslouží právě nová silnice přímo v trase D43, kterou ovšem silničáři postaví v polovičním profilu, tedy se dvěma pruhy. Potřebným posouzením vlivu stavby na životní prostředí (EIA) se od prosince zabývá krajský úřad.

Přestože příprava D43 je úplně na začátku kvůli teprve nedávno schváleným Zásadám územního rozvoje Jihomoravského kraje, blíž k realizaci má severní úsek od Starého Města ke Skalici nad Svitavou, kde se Hitlerova dálnice napojí na dnes přetíženou spojnici I/43 mezi Svitavami a Brnem.

„V trasování severní části máme poměrně jasno, navíc zde nejsou téměř žádné územní problémy. Z tohoto důvodu jsem navrhl, abychom přípravy na výstavbu dálnice D43 začali od severu směrem k jihu, tedy od Moravské Třebové směrem na Bořitov. Jedná se o úplnou změnu strategického přístupu. Ministerstvo dopravy je tomuto návrhu nakloněno,“ uvedl poslanec Martin Kolovratník.

Příprava posledního úseku k Mohelnici potrvá ještě roky, ovšem na opačném konci je situace příznivější. První dva úseky z Opatovic nad Labem do Ostrova začnou růst příští rok. Letos pole obsadí alespoň archeologové, kteří na téměř 27 kilometrů dlouhé části provedou záchranný výzkum. Vítěz výběrové řízení by měl být znám do jara (více čtěte zde).

Silničáři vykoupili další pozemky

Do té doby se silničáři pokusí získat i veškeré potřebné pozemky, které stavba D35 zasáhne. Tento týden úspěšně vyřešili vyvlastnění dalších čtyř pozemků od jednoho z majitelů, které se nacházejí na katastru Rokytna. Převod do majetku Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) skončí v únoru. To také vyprší lhůta převodu tří parcel u Borku, jejichž podíl vlastnila žena narozená v polovině 19. století (psali jsme o tom zde). O další parcely poblíž Rokytna a dalších obcí však ŘSD stále usiluje.

Jisté je, že s financováním této stavby i D43 by neměl být problém. Ve střednědobém výhledu Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) počítá v letech 2018 až 2019 uvolnit na výstavbu dálnice D35 ročně dvě miliardy korun.

„Máme v dostatečném rozsahu zabezpečeny i prostředky na financování přípravy zbývajících šesti úseků D35. Celkem 364 milionů korun. U dálnice D43 zhruba 3 miliony korun,“ uvedl ředitel SFDI Zbyněk Hořelica.