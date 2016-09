Vykopávky pod D35 se blíží, navíc silničáři urychlí i tendr na stavbu

Není to sice ještě žádné klepání na základní kámen. Přesto se příprava stavby dálnice D35 dočkala dalšího milníku. Úderem deváté hodiny ráno včera vypršela lhůta pro podání nabídek na provedení záchranného archeologického výzkumu na prvních dvou úsecích „pětatřicítky“ z Opatovic nad Labem k Ostrovu.

„Do listopadu by měla být podepsána smlouva. Výzkum bude trvat 12 měsíců. K tomu musíme připočíst tři měsíce zimní přestávky v každém roce, takže konec by měl být v dubnu 2018,“ prohlásil ředitel pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Bohumil Vebr.

Silničáři měli původně otevírat obálky už 5. září. Kvůli doplnění však termín dvakrát posunuli (psali jsme o tom zde). Vzhledem k letitému zpoždění zahájení stavby klíčové komunikace v kraji je však dvoutýdenní opoždění zanedbatelné.

Silničáři museli poprvé soutěžit

Zatímco doposud zadávalo ŘSD archeologické práce na menších stavbách přímo muzeím, tak v případě D35 muselo vypsat veřejnou soutěž.

„Nechápeme to. Majitelem nálezů je stejně kraj. Měli jsme to vždy vytendrované v rámci stavby. Nyní to bylo v předstihu,“ uvedl Vebr.

„Jedná se o naprosto výjimečný rozsah archeologických prací, kdy jsme se po konzultacích s Ministerstvem pro místní rozvoj rozhodli přistupovat k zadávání takto významných archeologických prací jako k veřejné zakázce podle zákona o veřejných zakázkách – a postupovat tak s péčí řádného hospodáře při výběru nejvýhodnější nabídky,“ objasnil důvody pro vypsání tendru mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Počet zájemců o vykopávky, které měly dle zadání vyjít na více než 540 milionů korun, není známý. Nicméně odhad silničářů hovořil o zhruba třech desítkách. Celý úsek je totiž rozdělený na šest částí. Navíc se zvlášť soutěží objemné zemní práce a archeologická činnost, takže zakázka má celkem 12 částí.

„Hodnocení bude složité. Máme firmy z Francie i Maďarska. Budeme muset zjišťovat, zda jsou vůbec oprávněni provádět výzkum. Kraj má obavu, kam budou převezené nálezy. Zkrátka může s tím být problém,“ připustil šéf Vebr.

Archeologové by měli dle ŘSD začít pod mosty

Silničáři chtějí s vítězem alespoň ujednat, aby mohly na pole vyrazit i stavební stroje a v předstihu zahájit stavbu větších mostů, které jsou na 26kilometrovém úseku tři.

„Nevíme, koho vybereme a zda nás tam archeologové pustí. S muzeem jsme byli pokaždé dohodnutí, že nám přednostně provedou průzkum pod velkými objekty v trase, jako jsou právě mostní estakády. Na část staveniště nás tedy pustili, ale může se stát, že to vyhraje někdo, kdo nás tam nepustí, protože ze zákona nemusí,“ zmínil možné riziko Vebr.

ŘSD sice hodlalo zanést podmínku vpuštění do zadání zakázky, ovšem kvůli možné diskriminaci ji nakonec muselo vyškrtnout.

Včera silničáři zveřejnili i oficiální zadání zakázky na samotnou stavbu D35 úseků z Opatovic do Časů a z Časů do Ostrova. Předpokládaná cena za oba úseky je v součtu zhruba 9,6 miliardy korun. Termín pro podání nabídek mají firmy do 22. listopadu, ale zdaleka není vyloučené, že se prodlouží.

Při hodnocení se bude z 90 % hledět na cenu, zbytek tvoří délka záruční doby. Soutěž má být dvoukolová. Stavba má dle zadání trvat tři roky.

ŘSD se snaží přípravu uspíšit, o čemž svědčí načasování vypsání zakázky. Podmínky tendru totiž zveřejnilo v době, kdy ještě nezískalo stavební povolení. K němu potřebuje mít vykoupené všechny pozemky, kterých je v trase více než 1 200. Momentálně už jich mají silničáři ve vlastnictví 98 %. Vypořádat se musí na několika katastrech s posledními jednotkami majitelů, u kterých běží vyvlastnění, popřípadě dědická řízení.