Silničáři zahajují výkupy polí pro severovýchodní obchvat Pardubic

„Vyhotovují se znalecké posudky a první návrhy kupních smluv by měly být odeslány do konce května. Návrhy budou zasílány postupně podle katastrálních území. Předpokládáme, že všichni obdrží návrhy kupních smluv do konce srpna,“ uvedla vedoucí úseku výstavby pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Hana Jarolímová.

Mapka trasy severovýchodního obchvatu Pardubic.

Pro pravidelně ucpaný střed Pardubic bude mít stavba klíčový význam. Auta a kamiony sjíždějící z dálnice D35 v Opatovicích nad Labem se při cestě dále na Moravu zcela vyhnou průjezdu městem.

Ze čtyřproudové Hradubické silnice I/37 sjedou u Globusu a vydají se na novou komunikaci se čtyřmi pruhy, jež vyústí u okružní křižovatky na Dubině u pardubické věznice.

Trasa obchvatu je čerstvě zakreslená i v katastrálních mapách, z nichž je zřejmé, kudy přesně povede a od kolika lidí bude muset stát pozemky získat.

„Výkupy se týkají zhruba 120 vlastníků,“ upřesnila Jarolímová.

O náhradě za pozemky bude jednat i podnikatel Holeček

Podle zjištění MF DNES je v trase velká část pozemků, které mají stejného majitele. Na začátku trasy na Dubině vlastní parcely například firma Lidl. Část pozemků patří i městu. Podíl na čtyřech pozemcích má také známý pardubický podnikatel Miloš Holeček, kterému před časem magistrát legalizoval černou stavbu u pardubického parku Na Špici.

Další vlastníci jsou jak z Pardubic a okolí, tak i různých koutů republiky. V drtivé většině se jedná o soukromé osoby.

Majitelé se mohou těšit na poměrně štědrou finanční náhradu. Silničáři sice nechtěli cenu za metr čtvereční sdělovat, ovšem podle neveřejných informací by se měla pohybovat v rozmezí 400 až 500 korun. Tato částka je osminásobkem ceny v místě obvyklé, kterou stanovily znalecké posudky zpracované v minulých měsících.

„ŘSD mělo od soudního znalce hotové posudky na cenu výkupů už v zimě. Bohužel se našla skupina majitelů, kteří napadají výši posudku a hrají na vyšší cenu. ŘSD proto nechalo na posudky zpracovat oponenturu. Chtělo je mít neprůstřelné a co nejkvalitnější, aby nehrozily soudy a rozepře,“ popsal komplikace v přípravě pardubický poslanec ANO Martin Kolovratník.

O startu výkupů se totiž hovořilo již v průběhu loňského roku. ŘSD by rádo získalo všechny pozemky do poloviny roku 2018, tak aby mohlo následně zažádat o stavební povolení, vypsat a vybrat zhotovitele stavby, která by dle odhadu měla stát více než půl miliardy.

Na katastru stále není zakreslená celá trasa. Prozatím chybí kus v části Trnová, ovšem v tomto případě již silničáři zaslali geometrické plány na katastrální úřad, který by ho měl v brzké době zapsat do podkladních map. ŘSD musí také ještě aktualizovat potřebné dokumenty, které se týkají posouzení vlivu stavby na životní prostředí.

Mnohem blíže také mají ke stavbě druhé části chrudimského obchvatu, kde ve středu skončil převod dalších několika parcel. Na katastrálním území Chrudimi, Orle či Kunčí chybí silničářům již jen jednotky pozemků. Méně příznivý stav výkupů je v okolí Slatiňan. I tak mají celkově silničáři ve svém majetku více než 80 procent potřebné půdy.