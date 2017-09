Pardubice získaly letecké spojení na Západ, pravidelnou linku do Londýna

„Minimálně polovina letadla přilétajícího z Londýna byla plná. Po půlhodině odletělo z Pardubic letadlo, v němž bylo všech 189 sedaček obsazených,“ řekla Eva Kadlecová, manažerka provozovatele letiště společnosti East Bohemian Airport (EBA).

Linku mezi Pardubicemi a londýnským letištěm Stansted začala provozovat společnost Ryanair. Irský nízkonákladový letecký dopravce bude létat mezi Pardubicemi a Stanstedem třikrát týdně - v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. K letům využívá Boeing 737-800.

Let trvá pouhé dvě hodiny. K letenkám je možné výhodně dokoupit i ubytování nebo transfer. Dopravce předpokládá, že ročně z Pardubic přepraví 50 tisíc cestujících.

„Při příležitosti zahájení letů do nejnovější české destinace na letiště v Pardubicích nabízí Ryanair letenky za cenu od 249 korun, a to pro cesty uskutečněné v září a v listopadu. Letenky za tyto ceny lze zakoupit na webových stránkách společnosti Ryanair, a to pouze do půlnoci 7. září,“ uvedl obchodní a marketingový manažer Ryanairu pro centrální a východní Evropu Denis Barabas.

Nová linka umožňuje spojení s celým světem

Pro provozovatele letiště je Ryanair velkým přínosem slibujícím zlepšit skomírající bilanci cestujících.

Ryanair Irský nízkonákladový dopravce uskutečňuje přes dva tisíce letů denně.

Disponuje více než 400 letadly a díky svým 86 základnám v celé Evropě propojuje již 33 zemí.

Zaměstnává více než 13 tisíc lidí. Podle počtu přepravených cestujících je nyní jedničkou na evropském nebi.

„V minulých letech bylo pardubické letiště orientováno, kromě charterových letů, pouze na východ, na ruskou klientelu, na jediného dopravce. Nám se nyní podařilo tento trend změnit a přivést společnost, která Pardubice propojí se západní Evropou. A protože londýnské letiště je z hlediska letového provozu jednou z nejvýznamnějších destinací, kterou lze využít jako přestupní místo k letům do celého světa, tak prakticky s celým světem,“ řekla ředitelka letiště Hana Šmejkalová.

Spojení s východem se však společnost nezříká a doufá, že časem se klienti z Ruska a zemí bývalého Sovětského svazu na pardubické letiště zase vrátí.

„Větší množství destinací znamená nejen větší ekonomickou stabilitu společnosti vlastněné samosprávami, ale i lepší pozici na silně konkurenčním a stále rostoucím leteckém trhu,“ řekl Pavel Svoboda, předseda představenstva společnosti EBA.

Letiště Pardubice Vojenské letiště se statusem veřejného mezinárodního letiště, od roku 1994 využívané i pro civilní provoz. Provozovatelem civilní části letiště je společnost Eest Bohemian Airport, jejímž vlastníkem je statutární město Pardubice a Pardubický kraj. Hlavními devizami tohoto regionálního letiště je snadná dostupnost, parkování zdarma a nový terminál, který by měl být uveden do provozu v následujících měsících.

Příchod nového dopravce a zacílení na západní Evropu je podle vedení letiště příležitostí pro podnikatele. Právě vznikající SkyClub bude sdružovat příznivce letiště Pardubice, kteří mají zájem se podílet na jeho podpoře a rozvoji spojení Pardubic se světem.

„Bude se jednat o spojení samospráv a právních subjektů z veřejné i privátní sféry s cílem získání maximálního ekonomického, odborného, propagačního a vůbec společenského prospěchu z leteckého provozu pro celý spádový region,“ řekl Pavel Svoboda.