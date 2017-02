Chceme víc atrakcí, zahraničních koní i diváků, plánuje šéf dostihů

„Letos se vracíme k letnímu dostihovému dni, který je naplánován na červenec. Tímto jsme vyšli vstříc přání majitelů koní přesto, že pořádat letní dostihy může být komplikované vzhledem ke klimatickým podmínkám, které již několik minulých sezon v tomto letním měsíci panují. Po dvou mítincích mají květen a červen, po jednom dostihovém dnu počítáme v červenci, srpnu a v září a vrcholem samozřejmě bude říjen. A to nejen díky už 127. ročníku Velké pardubické,“ uvedl Korba k letošnímu programu.

V poslední době se hodně mluví o větší účasti zahraničních koní na Velké. Je reálná?

Velká pardubická je součástí mezinárodního festivalu Crystal Cup a my se snažíme vzbudit zájem zahraničních stájí o start v Pardubicích, a naopak pomoci českým koním startovat v cizině. Příkladem je start Delight My Fire v Cheltenhamu, kde jsme vyjednali pro realizační tým nejlepší možné podmínky. Také jsme Crystal Cupu předložili koncepci, jak podpořit starty koní v zahraničí. Uvidíme, jestli tyto pobídky zvýší i počet koní z ciziny na startu Velké pardubické. Není to ale opravdu jednoduché z mnoha důvodů, nejenom finančních.

Kromě klasických dostihových dnů pořádá spolek i další akce. Které to budou letos?

Máme tu všestrannost, závody spřežení, parkury, ale taky třeba Pony Games, rodeové soutěže a podobně. V letošním roce nás čekají hned tři mistrovství republiky - v červenci všestrannost, v srpnu mistrovství haflingů v sedlových soutěžích a v září spřežení. Především všestrannost budí mezi veřejností velký zájem a už několikrát jsme v minulosti museli závody kvůli velkému počtu závodníků rozšiřovat. Naším cílem teď je přilákat k těmto soutěžím i více diváků. Ostatně stejně jako na dostihové dny, kdy bychom chtěli více rozšířit doprovodné programy, protože závody jsou divácky atraktivní.

Jak to chcete udělat?

Máme několik plánů, několik vizí, o kterých teď diskutujeme s různými partnery. Chceme, aby si nejen dostihový mítink užily všechny skupiny návštěvníků od rodin s malými dětmi až po sázkaře. Uvažujeme různými směry, ve hře jsou výstavy, koncerty, zábavné pořady pro děti, módní show a podobně. Věříme, že se nám co nejvíce těchto aktivit podaří zrealizovat a návštěvníci závodiště to ocení a budou nám dále nakloněni.

A co další aktivity na závodišti?

V tomto směru jsme pro pořadatele těchto akcí skutečně čím dál víc atraktivnější lokalita. Závodiště bude hostit už tradiční akce, jako je Fresh festival nebo loni velmi úspěšný Friends Fest, opět bude dětský den a hned několik běhů v dráze Velké pardubické. Novinkou by měl být Taxis Race, extrémní běžecký závod, o jehož termínu se stále v tuto chvíli jedná. Chceme ho propojit i s jistým druhem dobročinnosti, respektive část výtěžku věnovat na ochranné pomůcky pro koně, které mohou ještě více ochránit jejich zdraví při dostizích.

Martin Korba Ředitel Dostihového spolku Pardubice Martin Korba pochází ze severočeského Varnsdorfu, je podruhé ženatý a má čtyři děti. Deset roků sloužil u vojenského letectva na pardubickém letišti. V roce 1999 pak nastoupil do společnosti Makro a byl u otevření pobočky v Hradci Králové. Ve stejném městě byl i ředitelem obchodního centra Futurum, kde byl odpovědný za provoz nebo bezpečnost zákazníků.

Co nového chystáte na dostihové dráze?

Loni jsme upravili některé vodní příkopy. Věnujeme ale péči všem překážkám. Teď v zimě je sice na dráze relativní klid, ale hned na jaře začneme s úpravou živých plotů, opravami překážek, vše dostane nový nátěr. Starost o dostihovou dráhu je věda a jsem rád, že máme na tuto problematiku opravdového odborníka Jiřího Jandu. Za posledních pár let je na naší dráze vidět obrovský posun kupředu. Budeme ale pokračovat také v rekonstrukcích stájí a snažit se o alespoň menší opravy tribun. Další nemalé investice půjdou do rekonstrukce televizního okruhu na dráze, který to už nutně potřebuje.

Ceny vstupného na dostihy zůstávají stejné jako loni?

Ano, zůstávají. Přesto novinky máme i v této oblasti. Například jsme zahájili předprodej vstupenek na 127. Velkou pardubickou mnohem dříve než v jiných letech, tedy už v prosinci loňského roku. Do konce března je dokonce možné vstupenky na stání koupit už za necelou stokorunu. Platit budou už zavedené slevy za předložení jízdenky Českých drah s cílovou stanicí Pardubice, a to nejen při Velké pardubické. A připravili jsme také tři druhy předplatného - zavedené celoroční a kvalifikační permanentky jsme nově doplnili i tzv. pětivstupovou permanentkou, kdy si lidé budou moci vybrat dostihové mítinky podle vlastních možností.