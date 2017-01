Do nemocnic půjdou miliardy. Půjčíme si na to, říká hejtman

Velmi razantně vstoupil do svého druhého volebního období hejtman Martin Netolický z ČSSD. Hnutí ANO, vítěze voleb v Pardubickém kraji, poslal do opozice během pár hodin po uzavření volebních místností. Jen několik týdnů mu trvalo, než odstavil od faktické moci v ČSSD své vnitrostranické konkurenty a dosáhl zvolení k sobě loajálních lidí.

Reagoval tak mimo jiné na to, že část pardubické ČSSD před volbami přišla s myšlenkou postavit v Pardubicích novou krajskou nemocnici a prosazovala ji bez ohledu na odpor hejtmana společně s hnutím ANO.

„Jsem přesvědčen, že nás spory stály vítězství ve volbách,“ uvedl Netolický.

Hnutí ANO je v opozici a vaši oponenti ve straně oslabili. Jste tedy spokojen?

Byl bych spokojenější, kdyby k takovým krokům nemuselo dojít. Myslím si, že vnitrostranické boje nemají probíhat na veřejnosti. Některé útoky byly osobní, někteří nebyli schopni smířit se s tím, že valná většina členů ČSSD zvolila v primárních volbách moji osobu jako lídra. Menšina neustále projevovala celou řadu aktivit, ve kterých jsme se neshodovali. Ve chvíli, kdy je sečteno a podtrženo, je vždy dobré nastavit na čtyřleté období pravidla hry.

Bylo v pořádku, že jste po volbách tak rychle obešel hnutí ANO jako vítěze voleb?

V žádném případě se nejedná o obejití Andreje Babiše a hnutí ANO. Vnímám problém s konkrétními osobami. Regionální politika je stejně jako místní o lidech, a proto jsme se dohodli na spolupráci s jinými subjekty, které na hnutí ANO měly v tomto smyslu podobný názor. Mám rád klasiky, jedním z nich je obrozenec František Ladislav Čelakovský, který napsal Mudrosloví národu slovanského v příslovích. Těch přísloví, které lze použít na tuto situaci, je mnoho. Třeba jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Je to pouze logický vývoj posledního roku a půl, který, myslím, ani nemohl nikoho překvapit.

Když jsme napsali, že může být nyní problém v komunikaci kraje s vedením Pardubic, které řídí hnutí ANO, reagoval jste, že nejste přece děti. Ale teď už se rozjíždí další spor kvůli letišti, které vlastní kraj s městem.

Je to záležitost, která mne osobně mrzí, byl jsem označen za antipardubického politika jenom proto, že jsem si dovolil vznést pochybnosti o ekonomické stránce výstavby terminálu a chtěl jsem od začátku vědět, jaký bude byznys plán i s reálnými čísly a jak se stavba terminálu projeví na celé řadě ekonomických ukazatelů ve vztahu k dopravcům. Na to mi nikdy nikdo pořádně neodpověděl.

Je ale fér, když po setkání s ředitelkou letiště veřejně oznámíte, že prosazuje dostavbu celého terminálu za více peněz? A že jste proti?

Fér přístup je, že jsem naprosto otevřený na začátku veškerých nových jednáních, která mají situaci posouvat někam, kam nechci, aby byla posunutá. Když přijde po volbách paní ředitelka s nápadem, že bychom mohli změnit projekt a doplnit stavební části, které byly vyškrtány, když navrhuje, aby to bylo ve výši 15 procent z ceny díla tak, aby to bylo jednací řízení bez uveřejnění, což je jiná forma přímého zadání, tak mi to prostě vadí. Nejprve dokončíme až do posledního šroubečku terminál, jak byl vysoutěžený. Počkáme, zda se cestující do Pardubic opravdu podaří získat. Až ve chvíli, kdy bude terminál funkční a naplněný, můžeme jednat o nové soutěži na doplnění prvků, které by se tam mohly dostavět.

Co považujete za největší výzvu tohoto volebního období?

Ukončit diskuse, zda máme stavět novou nemocnici, nebo ne, a jít jednoznačně cestou stavby centrálního příjmu v pardubické nemocnici a úplně stejným způsobem postupovat v Ústí nad Orlicí. A já k tomu ještě dodávám, že je třeba investovat prostředky do významné spádové nemocnice ve Svitavách, protože lůžková část centrálního bloku je v podmínkách 19. století. Stav objektu je katastrofální. Pokud chceme mít dostupnou péči v celém kraji, tak musíme myslet i na svitavskou nemocnici.

Bude na to kraj mít?

Pardubický kraj má k dispozici řádově 500 milionů korun na investice ročně, takže to není schopný z vlastních zdrojů ufinancovat. Mluvíme tu o rozsahu investice 1,5 až 2 miliardy korun.

Takže si půjčíte?

Naše zadlužení se výrazně snížilo, spějeme ke zadlužení kolem miliardy, což je nejméně za deset let. Banky nás hodnotí jako spolehlivého partnera. Nevidím proto nic špatného na tom, když se pustíme do takto velkých projektů s pomocí cizích zdrojů. Splátky budou znamenat docela velké zatížení, ale je to rozhodně jediná cesta, jak můžeme nemocnicím pomoci. Předpokládám, že úvěr by mohl pokrýt přibližně tři čtvrtiny nákladů.

A kdy stavbu spustíte?

Nechci něco slibovat, protože se pak může stát, že to z objektivního důvodu nepůjde. Především v Pardubicích se jedná o tak velkou stavbu, že soutěž bude velmi náročná, a nedokážu říct, jak bude trvat dlouho. Soutěžíme zpracovatele projektové dokumentace, během příštího roku by projektování mělo být dotaženo do konce, pak bychom měli řešit úvěr a soutěž na dodavatele stavby. Z hlediska začátku stavby je rok 2019 realistický termín.

Martin Netolický Martin Netolický (34) je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Zastupitelem Pardubického kraje za ČSSD se stal poprvé v roce 2008. Působil jako poradce hejtmana Radko Martínka (ČSSD), rok pracoval jako radní pro zdravotnictví a v roce 2012 se stal hejtmanem Pardubického kraje. Přestože krajské volby loni vyhrálo hnutí ANO, Netolický svůj post obhájil, když dokázal rychle sestavit koalici ČSSD, Koalice pro Pardubický kraj, ODS a Starostové. Netolický se vymezuje proti politikům z hnutí ANO ve vedení Pardubic, kritizoval je třeba za chystaný nákup spalovny odpadů a má pochybnosti i o probíhající stavbě terminálu pardubického letiště.

Stále platí, že toto volební období je pro vás ve funkci hejtmana posledním?

Nevím, co bude za čtyři roky. Pokud chcete práci opravdu přinášet něco nového a je to práce řídící, tak by to podle mne mělo být vždy jen na nějaké období. I sám dotyčný by měl uznat, že je dobré dělat něco jiného. Za podmínek, za kterých jsem do toho šel tentokrát, už nikdy.

Co tím myslíte?

Vadily mi vnitřní spory, až do poslední chvíle před volbami jsem byl atakován ze všech směrů. Politik před volbami je v nejhorší situaci. Je snadno zranitelný, všichni si do něj kopnou a přitom musí rozdávat úsměvy na náměstí. To si nikdo nedovede představit. Po volbách jsem byl velmi unavený, přestože dopadly dobře včetně vyjednávání. Nechci se dostat do situace, že mne to bude stát zdraví. Nenechám si také neustále omezovat osobní život, protože omezující to je.