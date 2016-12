Řidiči autobusů dostanou přidáno, ale kraj na to peníze nedá

Když vláda letos v říjnu těsně před krajskými volbami prosadila, že od ledna stoupnou mzdy řidičům veřejných linkových autobusů o desítky procent, neřekla, kde na to sežene peníze. A není to jasné dodnes. Konkrétně v Pardubickém kraji chybí podle krajského radního Michala Kortyše zodpovědného za dopravu (ODS) 48 milionů korun.

„Pokud na to stát peníze nedá, my na to ve svém rozpočtu nemáme, s tak vysokou částkou jsme nepočítali,“ uvedl Kortyš.

Odbory zůstávají v klidu, dopravci totiž slíbili, že mzdy řidičům zvýší. Budou je chtít po Pardubickém kraji, který je však dát ze svého rozpočtu nehodlá.

Pardubický kraj nepředpokládá, že by dosypal chybějící peníze ani v případě, že z Prahy nepřijde vůbec nic. „Opravdu nevím, jak se to bude řešit. Zda se to přenese do zdražení jízdného a do zvýšených příspěvků obcí a měst, které samy dotují dopravu,“ uvedl Kortyš. Zatím spoléhá na to, že Asociace krajů ČR od vlády peníze získá.

Vládní nařízení garantuje řidičům linkových autobusů 98,10 korun za hodinu, v Pardubickém kraji dosud brali 95 korun. Stoupnou také příplatky za čekání mezi jízdami, tzv. čekačky, dosavadní minimum bylo 50 korun, nově to bude 88 korun.

„Průměrná čekací doba jednoho řidiče se pohybuje kolem 70 až 80 hodin za měsíc, takže by si opravdu měli polepšit,“ uvedl Miroslav Vokál, odborový předák hájící zájmy autobusových řidičů v Pardubickém kraji.

I s desítkami hodin přesčasů se podle něj hrubý příjem řidičů nyní blíží k průměrné mzdě Pardubického kraje, tedy kolem 24 tisíc korun. Teď by si o několik tisíc korun měli polepšit.

Tlak odborů v Pardubicích vzrostl

Odboráři soudí, že o peníze přijít nemohou. „Byli jsme ubezpečeni, že řidiči své peníze dostanou. Jsme samozřejmě ostražití, počkáme na únor, až nám zaměstnanci potvrdí, že jim tyto peníze došly,“ uvedl Miroslav Vokál, který je členem předsednictva Odborového svazu dopravy.

Dodal, že prioritou odborů nyní bude zajistit řidičům lepší podmínky pro práci. Vadí mu, že zaměstnanci musí trávit hodiny čekání na nádražích, kde není ani to nejzákladnější zázemí pro odpočinek a hygienu.

To platí dokonce pro autobusové nádraží v Pardubicích, kde si řidiči postavili na posledním ostrůvku vyřazené židle a stůl, aby nemuseli celé hodiny sedět v autobusech. „Hlinsko, Skuteč, Chrast, Luže, všude je to podobné. Řidiči musí často chodit na záchod do křoví, chceme, aby se to zlepšilo,“ uvedl Vokál.

Pardubické městské hromadné dopravy se navýšení platů dle nařízení vlády přímo netýká. Řidiči totiž jezdí v jiném režimu. Přesto měl vládní pokyn vliv při jednáních s odbory, které požadovaly více peněz. Nakonec k dohodě o nové kolektivní smlouvě na rok 2017 před Vánocemi došlo.

„Komplikovalo nám to jako zaměstnavateli pozici. Tlak byl extrémní. Nedovedu si však představit, že by u nás hodinové sazby vzrostly o 30 procent,“ prohlásil šéf dopravního podniku Tomáš Pelikán.