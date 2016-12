Řezbář vyzývá kolegy k vytvoření speciálního betlému pro Chrudim

Chrudimský kostel a svatá rodina nyní tvoří základ, ze kterého by měl vzejít betlém pro Chrudim. Inspirovaný nejen stavbami města, jeho slavnými osobnostmi, ale zobrazující také sousedy nebo známé. Taková je vize řezbáře Pavla Tapušíka.

„Bylo mi líto, že Chrudim nemá vlastní betlém. Spousta okolních měst ho má, tady však chybí. Přitom Chrudim je historické město a betlém by k němu měl patřit,“ říká.

Jak vznikl nápad začít tvořit betlém pro Chrudim?

Pocházím z České Třebové, kde město má svůj vyřezávaný betlém. Stejně jako třeba sousední Lanškroun. Sám jsem samouk. Kouzlu betlémů jsem podlehl jako malý kluk, když jsem jezdil za dědou do Dlouhé Třebové. Měl papírový betlém a já jsem si ho strašně rád prohlížel. Pak jsem sbíral papírové betlémy. Takže doma vždy o první adventní neděli postavím dva tři betlémy. Když jsem se přistěhoval, tak jsem betlém začal vyřezávat. A chci, aby byl chrudimský. To znamená, že bude poznat, kam patří. Mám už vyřezaný zdejší kostel a snažil jsem se mu dát jasnou podobu toho pravého chrudimského kostela. Chystám se přidat i další stavby, které jsou pro město typické. Třeba dům U Tuplovaného jelena.

Jak by měl vypadat celek?

Mám představu, že by se betlém mohl stále rozrůstat. Základem je nyní samozřejmě svatá rodina. Postupně by ale mohly přibývat i historické postavy, které jsou s Chrudimí spojené. Určitě by mohl v betlému figurovat například Josef Ressel.

Sám hledáte další řezbáře, kteří by se přidali...

Vyřezávat betlém je zdlouhavá práce. Pokud by se našli řezbáři, kteří by se ke mně chtěli připojit, budu jen rád. Sám nejsem profík, ale snažím se, aby každá další postava byla lepší a lepší. Pokud by se tedy objevil někdo, kdo by měl zájem vytvářet betlém pro Chrudim, je vítán. Informace najde také například na Facebooku ve skupině Chrudimský betlém.

Měli by další řezbáři dodržovat jednotnou formu?

Betlém by měl být z lípy, což je základní řezbářský materiál. Figurky a stavby by měly být jen namořené a nalakované. Podstatné by také bylo zachovat jednotné měřítko pro výšku a objem. Ovšem je jasné, že pokud by nás bylo více, tak by každá postavička byla jiná. Záleželo by na každém, co si zvolí. Podle mě by to tak bylo i lepší, než kdyby betlém vyřezával jen jeden člověk.

Každý by si mohl zvolit vlastní motivy?

Jasně. Výběr by byl na každém. Ale jde o chrudimský betlém. Pokud tedy například padne nápad vyřezat kata Mydláře, tak proč ne?

Co recese, legrace?

Samozřejmě. To dodá to správné kouzlo. Vyřezat souseda? Bez problémů. I tak jde do betlému dostat atmosféru Chrudimi, když bude obsazený zdejšími „figurami“. Nakonec, kdyby někdo měl chuť třeba nějakou část rozpohybovat, tak by ani to neměl být problém.

Kde byste případně betlém rád viděl? Třeba v Muzeu nebo v kostele?

To myslím není až tak podstatné. Hlavně aby ho lidé, ale i třeba další řezbáři mohli vidět.

Jak se bude betlém rozrůstat v nejbližší době?

Sám jsem si teď dal závazek, že bych od ledna postupně každý měsíc přidal jednu část. Ale uvidím, jestli se to podaří.