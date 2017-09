Náhle vyklizená restaurace opět funguje, spor majitele s nájemcem trvá

V první školní den na zprovoznění upozorňoval skromný nápis na dveřích. Lihovou fixou napsané sdělení na bílé čtvrtce oznamovalo, že podnik otevře v úterý v 11 hodin.

„Museli jsme pořídit nový nábytek,“ konstatoval provozovatel Plzeňky Peter Heldák. Do konce týdne bude vybavení kompletní. Pořízení nábytku, který je vzhledově totožný s předchozím, vyšlo Heldáka na stovky tisíc, které si musel půjčit.

Jak je patrné, uvnitř restaurace ještě chybí několik stolů.

Restaurace ve Smilově ulici byla mimo provoz od poloviny srpna, kdy měla podle majitele rohového domu Jiřího Topolského vypršet provozovateli nájemní smlouva.

Heldák to ovšem odmítl s tím, že smlouva nebyla pravá. Soudu pak předložil svoje dokumenty, na základě nichž soudkyně předběžným opatřením rozhodla, že restauraci může provozovat i nadále (psali jsme o tom zde).

Jenže podnikatel Topolský nechal vyklidit veškerý dřevěný nábytek, takže restaurace zůstala v podstatě prázdná. Na jak dlouho se teď otevřela, zůstává otázkou.

Oba muži dokládají svoji pravdu vlastními smlouvami

Topolský říká, že má veškeré dokumenty platné. Smlouva, kterou předložil Heldák, sice vznikla, ovšem ještě dříve, než byla společnost provozující restauraci zapsaná v obchodním rejstříku. K tomu došlo 10. srpna 2011 (dohledatelné zde). Obě strany přitom Heldákem předkládanou smlouvu podepsaly podle Topolského již 31. července téhož roku.

„Neměli proto ani oprávnění tu první smlouvu podepsat,“ míní Topolský.

Až poté vznikla nová smlouva, podle níž mohl provozovatel Heldák v objektu zůstat do poloviny letošního srpna. Právě tu považuje majitel domu za platnou. Proti rozhodnutí o vydání předběžného opatření k provozu restaurace se odvolal. Do doby, než soudy rozhodnou, žádné další kroky nechystá.

„Mohou tam být. Je to soudní rozhodnutí, které budu respektovat a rozhodně ho nehodlám porušovat,“ říká smířlivě Topolský.

„Společnost byla již v červnu zapsaná v živnostenském rejstříku (lze najít zde). Ještě na to máme jeden důkaz, který použijeme u soudu. Do konce týdne budu podávat žalobu,“ hlásil v úterý odpoledne Heldák.

Topolský má nicméně vybraného nového provozovatele, ale do prostorů ho zatím pustit nemohl. Heldák na základě „své“ smlouvy může provozovat Plzeňku do července roku 2021. Následně může ještě uplatnit pětileté opční právo.

Není jasné, komu patří nábytek

Topolský uplatňuje vlastnické právo i na nábytek, který nechal z restaurace o prázdninách přemístit do půdních prostor. Stěhování řešila i policie. Majitel domu totiž také nechal vyměnit zámky a provozovatel se do restaurace nemohl dostat pro věci.

„Kdyby zavolal našemu právníkovi, odemkli bychom mu. Právník je vyzýval, aby si zásoby odvezli,“ prohlašuje majitel domu.

„Není to pravda. Odvézt bych si jinak mohl všechno, jelikož vše včetně podlahy je moje. Proto se sem on vloupal. Kdybych tu končil, zbyly by tu jenom holé zdi, okna a dveře. Nic víc. I parkety bych nechal vytrhat, pokud by je nechtěl koupit za nějakou cenu, na které bychom se domluvili,“ říká Heldák.

Rozpory panují i ohledně nezaplacení některých částek. „Tři měsíce jsme za ně platili zálohy za energii, jinak by odpojili ostatní nájemníky. To mohu dokázat na základě výpisů z účtu,“ obhajuje svůj postoj Topolský.

Heldák má pro to vysvětlení. „Nezaplatil jsem mu pouze zálohu na vodu, a to jen pro to, že faktura neměla náležitosti, které běžně má. Dostal jsem pouze fakturu, kde bylo jen napsáno, kolik mám zaplatit. Žádný stav vodoměru na začátku a konci. Nebylo jasné, jak se o platbu podělí ostatní nájemníci,“ objasňuje Heldák. „Nemám chuť platit něco podle něčeho, co nemá hlavu ani patu. Každý ať si zaplatí svoje. Dokud to nebude mít rozepsáno, nezaplatím,“ dodává.

Alespoň na jedné věci se obě strany shodnou. Přejí si, aby spor vyřešily soudy rychle.