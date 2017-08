Z restaurace zmizely stoly a židle, majitel domu nájemci vyměnil zámky

Že se něco s restaurací děje, signalizovala už týden cedule na dveřích, která uváděla, že je s technických důvodů zavřeno. Navíc ve čtvrtek v poledne přímo v hospodě zasahovali policisté.

„Během čtyř dnů odsud neznámý pachatel odcizil 20 stolů a 80 židlí v hodnotě půl milionu korun,“ sdělila podrobnosti policejní mluvčí Eva Maturová.

Jak mohlo „nepozorovaně“ zmizet takové množství nábytku z poměrně masivního dřeva, nikdo nevysvětlil. Majitelem domu je pardubický podnikatel Jiří Topolský, který toho o vyklizení restaurace prý mnoho neví.

„Jsme momentálně mimo, ale vím, že se tam nějak hýbalo s věcmi a je prý poškozená podlaha,“ řekl Topolský. Venkovní zahrádka stála na svém místě i v pátek ráno.

„Zatím nevíme, kdo je z činu podezřelý. Máme přijaté oznámení a bude probíhat další vyšetřování,“ řekla Maturová.

Podle provozovatele restaurace Petera Heldáka ale nechala věci vynést majitelem najatá soukromá agentura. Veškerý nábytek je podle jeho informací uzamčený v podkroví rohového domu. Vzhledem k tomu, že je Topolský s manželkou na dovolené, nemohli to policisté ověřit.

Ještě před zmizením věcí Heldák policii žádal, aby přízemní prostory restaurace zapečetila. Ta to však neučinila.

„Nechtěl jsem, aby mi tu někdo nakládal s majetkem. Nějací lidé z té agentury nám tu pak vzali ten nábytek, ukradli tržby z trezoru, vysavač i osobní věci ze skříněk našich zaměstnanců. Prokazovali se tím, že mají povolení od pana majitele,“ prohlašuje Heldák.

Majitel hledá jiného nájemce

Topolský prostor hospody pronajímá a prý nebyl s posledním provozovatelem spokojený. „Stěžovali si mi hosté, stěžoval si plzeňský pivovar, který restauraci zaštiťoval a i já jsem sledoval úpadek. Proto jsem se rozhodl pronajmout hospodu někomu jinému,“ uvedl Topolský.

Využil toho, že v půlce srpna měla skončit provozovateli nájemní smlouva.

„Možná to ani nevěděli, ale to není moje věc. O prodloužení smlouvy nikdo nemluvil, tak jsme druhý den jen vyměnili zámky na dveřích,“ uvedl Topolský, který však zjistil, že tak snadné to nebude.

Podle Heldáka není zmíněná smlouva pravá. „Je to tvrdý padělek. My máme platnou nájemní smlouvu, která je vedena i u Prazdroje, jehož jsme přímým odběratelem a máme s ním úzkou spolupráci. Smlouvu, kterou se prokazuje pan Topolský, jsem v životě neviděl. Poprvé se tak stalo až minulý týden, kdy mi ji ukazoval jeho právní zástupce. Na základě této smlouvy jsme tady měli skončit. Předem jsme nedostali žádnou výpověď ani oznámení, že bychom měli skončit,“ argumentuje Heldák.

Soud provozování restaurace povolil

Provozovatel poměrně navštěvované restaurace, do které pravidelně chodí na obědy i hráči místního extraligového hokejového klubu, si na základě „své“ smlouvy u soudu vymohl předběžné opatření, které má podle Topolského za následek, že by hospoda měla fungovat dál.

„Jenže my to vidíme jinak. Podle mě u další instance vyhrajeme, smlouva jasně skončila. Mám jenom obavu, že se to může třeba dva měsíce táhnout. Do té doby bude asi zavřeno,“ dodal Topolský.

Soud nicméně uznal podklady dodané Heldákem. Právě v době, kdy chtěl nájemce provoz obnovit, vybavení zmizelo. Stalo se tak poté, co o byl o rozhodnutí soudu informován i majitel objektu Topolský.

„Jak se to druhá strana dozvěděla, vyrabovali nám to tady. Policisté si vše zdokumentovali a zajistili otisky. Považuji to za vloupání,“ říká Heldák. Jakou škodu mu neplánovaná uzavírka zatím způsobila, nemá vyčíslené.

V případě dalších soudních sporů hodlá případ dotáhnout podle vlastních slov až do Bruselu. Co se týče včasného placení nájmu, neměl prý Heldák s Topolským žádný problém. „Nikdy jsem za ním nešel s tím, že bych neměl peníze či byl v nějaké krizi,“ podotýká provozovatel.

Obsluha naznačila brzké otevření

Samotná obsluha vidí naději na brzké obnovení provozu. „Do týdne bychom měli zase fungovat. I teď bychom uvařili, ale hosté by si neměli kam sednout,“ prohlásila jedna ze servírek. Vylepená cedule o uzavření ze dveří podniku zmizela. „Roztrhali jsme ji,“ poznamenala servírka.

Oznámení nicméně stále visí na internetu, kde návštěvníci mohli pravidelně najít obědové menu pro každý den.

„Z technických důvodů je restaurace dočasně uzavřena. Omlouváme se všem zákazníkům za způsobené komplikace,“ stojí na místě, kde byl běžně k vidění seznam jídel.

Provozovatel upozorňuje, že bez původního nábytku restauraci neotevře. Buď bude čekat na výrobu totožného nového, nebo na vydání toho vyneseného do podkroví. Policie by se k majetku měla dostat v pondělí.

Hosté, byť i příležitostní, ze zavření radost nemají. „To by byla opravdu škoda, s klukama tam jezdíme sice asi jen dvakrát do roka, ale vždy jsme byli spokojení jak s pitím, jídlem, tak i obsluhou,“ řekl například Michal Jelínek, který se skupinou kamarádů vyráží do restaurace z Chocně.

„Obsluha je za mě naprosto úžasná a nikdy jsem s ní neměl sebemenší problém. Ani když jedeme s klukama a je nás velká banda, okolo dvaceti lidí, tak je rychlá, přátelská a prostě profesionální,“ přidal svůj poznatek David Talacko.