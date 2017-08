Cedule na staveništi v Přelouči dráždí chodce. Chtějí po nich nosit helmu

„Nemohu uvěřit, že se v civilizované společnosti může stát, aby musely těhotné ženy chodit na gynekologii či pacienti do lékárny pro prášky s přilbou na hlavě,“ řekla paní Jana, obyvatelka Přelouče, jejíž příjmení redakce zná, ale nechtěla být jmenována.

Jak potvrzuje servírka restaurace Na staré poště či prodavačky v řeznictví U Rozkošných, s ochrannou přilbou na hlavě k nim skutečně v posledních měsících nikdo nepřišel.

„Je to blbost, přece si nebudu kupovat přilbu na to, abych se dostal 20 metrů do krámu,“ říká zákazník řeznictví a jeho majitel Josef Rozkošný dodává: „Jestli tady chodí babička ve vestě není podstatné, podstatné spíše je, jestli se pracuje, anebo ne - a tady se tedy nepracuje.“

Což je naprostá pravda, stavební akce města s názvem „Rekonstrukce ulic Tomášova, Zborovská a Tylova v Přelouči“ skutečně stojí. Začala jako stavba vodohospodářů VAK Pardubice s cílem vyměnit kanalizaci a její přípojky, elektrikáři ČEZu měli během ní položit do země kabely nadzemního vedení a radnice měla zajistit nové povrchy ulic a chodníků. Jenomže vše se zadrhlo poté, kdy plynaři zjistili, že potrubí z devadesátých let neodpovídá normám.

„Stížnosti lidí na zastavení prací chápu, nám se to taky nelíbí. Je to nedůslednost plynáren, které tehdy odvedly nekvalitní práci. Proto nám vystavili takzvaný havarijní protokol, který nařizuje nedělat žádný zásah do úpravy vozovky. Plynárny bombardujeme, aby provedly práce co nejdříve,“ řekla přeloučská starostka Irena Burešová.

Stavbyvedoucí prováděcí firmy M-Silnice potvrzuje, že za zpoždění jeho pracovníci nemohou. „Budeme pokračovat až po zhotovení přeložky plynu, které má začít v září a trvat asi měsíc.

A pokud jde o tabule při vstupech na stavbu, lidé je nemají brát jako zákazové. Standardní kryptogramy pouze doporučují dávat pozor na případné nebezpečí,“ řekl stavbyvedoucí z firmy M-Silnice Pavel Krajíček.

„Chápu to, sichrují se. Kdyby se stal úraz, budou z obliga,“ komentovala cedule jiná zákaznice řeznictví Libuše Ševítová z Břehů u Přelouče.