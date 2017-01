Radní z ČSSD pohrozil opozičnímu zastupiteli stížností u zaměstnavatele

Vztahy mezi pardubickými radními a opozičními zastupiteli jsou dlouhodobě vyhrocené. Ovšem zatím se vše odehrávalo v rámci vzájemného slovního atakování v jednacím sále nebo v médiích.

Vítězslav Novohradský z ČSSD zašel dál. Radní v dopise, který rozeslal všem zastupitelům, pohrozil Karlovi Haasovi z ODS problémy u jeho zaměstnavatele. Důvod nezvyklého kroku? Nelíbí se mu činnost Haase v pozici šéfa kontrolního výboru.

„Naše kontrolní komise a tím celé zastupitelstvo jsou manipulovány člověkem, který svoje právní vědomí zneužívá pro účelově připravené závěry jednání kontrolní komise, svědomí zřejmě nemaje,“ napsal Novohradský s tím, že je třeba o krocích Haase informovat vedení ČSOB Pojišťovny, kde pracuje.

Několik řádků vyvolalo mezi politiky ze všech stran velmi ostré reakce. Podle nich Novohradský zaútočil na smysl zastupitelské demokracie.

„Z tohoto návrhu mě mrazí. To jste opravdu myslel vážně? Předseda výboru nikde v jednání nepoužil informace či jméno svého zaměstnavatele. Tak si představujete demokracii? Tak chcete zamezit, aby byly říkány pro vás nepříjemné věci?“ napsal radnímu například zastupitel Petr Klimpl z ODS.

Jednání Novohradského se vymyká demokracii

Rozčílený však nebyl zdaleka sám. Za čin svého kolegy ze strany se omlouval i nový okresní šéf ČSSD Leoš Malina.

„Vyjádření pana Novohradského nechápu a už jsem se za něj panu Haasovi omlouval. Je to přes čáru a do demokratické společnosti nic takového nepatří. Těžko říct, co tím přítel Novohradský zamýšlel, obrnil se hradbou mlčenlivosti a nic nechce říct,“ uvedl Malina.

Kvůli dopisu se mnoho zastupitelů obracelo i na primátora Martina Charváta, aby nezvyklou situaci vysvětlil. Ten však od aktivity hlavního koaličního partnera dává ruce pryč. „Pan Novohradský je členem ČSSD, tak ať to vysvětluje ČSSD. Já mohu jen říct, že se od jeho činu distancuji,“ uvedl Charvát z ANO.

Bouře byla natolik veliká, že se ji sám Novohradský pokusil utišit dalším dopisem. Ten byl o poznání kultivovanější, ale také poměrně drsný. Politik v něm začal totiž spojovat chování Haase s možným odkupem budovy ČSOB Pojišťovny, ve které chce mít vedení města novou radnici.

„Působení pana Haase v kontrolním výboru by mohlo výrazně komplikovat záměr schválený nejen Radou města Pardubic, ale i zastupitelstvem - jednat o podmínkách nákupu budovy ČSOB Pojišťovny v Pardubicích,“ uvedl Novohradský.

Sám Haas se k celé věci příliš vyjadřovat nechce. Závěry kontrolního výboru, které se radnímu nelíbily, schvalovali politici ze všech stran, a on tak nemá pocit, že by v něčem pochybil.

„Nejsem paranoidní, a tak věřím, že moc pana Novohradského nesahá až do vedení soukromé firmy, kde pracuji. Strach o místo tedy nemám,“ uvedl Karel Haas. „Takové praktiky do 21. století snad nepatří,“ dodal zastupitel za ODS.

Novohradský byl na posledním zasedání zastupitelů vyzván, aby situaci vysvětlil. Moc se k tomu ale neměl. „Vše jsem vysvětlil ve druhém dopise, který přišel zastupitelům. Více k tomu nemám,“ uvedl.