Radní Pardubic dali zelenou prodeji kasáren. Zbývá souhlas zastupitelů

Pardubičtí zastupitelé znovu projednají prodej části areálu Hůrka na Dubině, kde dřív působila armáda. O pozemky má zájem podnikatelská skupina v čele s Jiřím Topolským, která tam chce stavět stovky bytů.

Háček je však v tom, že politici prodej opakovaně odmítli, když kritizovali například cenu i věrohodnost podnikatelů. Radní však dali projektu už podruhé zelenou.

„Záměr prodeje byl několikrát zveřejněn, přihlásila se pouze tato firma. Lepší nabídku prostě nemáme,“ řekl náměstek pardubického primátora Jan Řehounek a dodal, že projekt podpoří.

„Investoři ve svém projektu počítají s parkem, hřišti, zastávkou MHD. Pozemky pod těmito stavbami, včetně komunikací, by se měly vrátit městu. Investor má vyřešit i dopravní napojení,“ doplnil náměstek Řehounek, podle kterého se mělo původně hlasovat už v září. Bod však radní z programu opět vyřadili.

Hůrecká kasárna městu převedla armáda v roce 1999. Část již odkoupili podnikatelé, je tam například velká ubytovna. Od roku 2007 město jednalo s firmou Eube, která také plánovala na místě stavbu menší čtvrti. O dva roky později však projekt zrušila, údajně kvůli hospodářské krizi.

Investor si nyní přeje koupit 46 tisíc metrů čtverečních za 15 milionů korun s tím, že po dokončení investice se 33 tisíc metrů čtverečních vrátí opět městu. Developer si totiž ponechá jen zastavěnou část, ostatní pozemky mají sloužit veřejnosti. Podle Jiřího Topolského má projekt smysl, protože se zaměřuje na levnější byty pro mladé lidi.

Byty se mají platit přes družstvo. Šance pro mladé

„Financování by probíhalo přes družstvo. V praxi by to vypadalo tak, že lidé by nám platili zhruba 11 tisíc měsíčně, tedy zhruba obvyklý nájem v Pardubicích. Z toho by se vedle zaplacení energií splácela stavba. Myslím, že to má celé logiku a šanci na ekonomické přežití,“ uvedl Topolský. Jenže o své pravdě musí přesvědčit i politiky.

Těm však kromě ceny vadilo i to, že by investor získal pozemky dřív, než byty postaví. Investor je použije jako zástavu, aby u banky získal úvěr.

„Město si ale v kupní smlouvě vymezí předkupní právo na pozemky, zahrne do ní i smluvní pokuty, kdyby ji developer neplnil, vymíní si i možnost odstoupení od smlouvy, pokud do několika let nezačne stavět,“ řekl k tomu Řehounek. Doufá proto, že se najde na zasedání zastupitelstva dvacet lidí, kteří pro projekt zvednou ruku.

„Na zastupitelstvu se musíme dohodnout, zda smlouva, tak jak se ji městu s potencionálním kupcem podařilo dohodnout, splňuje podmínky, které zastupitelstvo při jednání o záměru prodeje v prosinci definovalo,“ řekl Řehounek s tím, že je čas bývalá kasárna změnit.

„Po téměř dvaceti letech jsou pozemky v těsném sousedství sídliště Dubina ostudou města, negenerují zisky, jejich rozvojový potenciál je nevyužitý. Musíme rozhodnout,“ dodal.

Projektu v kasárnách by měli pomoci známí developeři

Stejný názor má kolega Topolského Aleš Velich, který patří do skupiny, která do dlouholetého projektu vstoupila.

„Uvidíme, jak to dopadne. Potřebujeme rozhodnutí. Když město pozemky prodá, jdeme stavět, když ne, půjdeme od toho. To by ale byla škoda, protože podobné byty v Pardubicích chybí,“ uvedl Velich.

Podotkl, že je domluvený s Evženem Musilem, který s nápadem na byty v kasárnách přišel jako první. O tom svědčí i to, že oficiálním jednatelem firmy Pernštejn City, kterou zakládal Musil, je právě Velich.

Podnikatelé v Pardubicích postavili třeba kliniku Vektor Na Spravedlnosti nebo obchodní dům Pyramida na třídě Míru. Proto si myslí, že jejich jména by měla zastupitele přesvědčit o tom, že projekt má budoucnost.

„Vždy jsme postavili to, co jsme slíbili. Není důvod, aby to tady bylo jinak,“ řekl Topolský.