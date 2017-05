Pardubická TOP 09 chce přitvrdit v kauze výletu manažerů do Afriky

„Podle mého názoru by měla být cesta do JAR klasifikována jako výlet, nikoliv jako služební cesta. K tomu je potřeba celá řada kroků, které představenstvo nemůže učinit samo s ohledem na již dříve přijatá usnesení, postup valné hromady, schválenou uzávěrku i výroční zprávu,“ uvedl Šušlík, pod jehož vedením se představenstvo firmy distancuje od přístupu svých předchůdců.

V dopise všem členům statutárních orgánů firem Služby města a SMP - Odpady proto také Roman Šušlík upozornil na možný daňový únik, který by mohl schválením cesty jako služební vzniknout.

„Mělo by dojít i k posouzení odpovědnosti jednotlivých orgánů mateřské i dceřiné společnosti za její povolení a následné schválení,“ říká Šušlík, který s kolegy neschválil usnesení, že cesta byla po všech stránkách v pořádku.

Šušlík navíc upozorňuje na poměrně překvapivou praxi v městské firmě. Podle jejích interních předpisů si totiž cestu do Jihoafrické republiky schválila sama Lea Tomková společně se svými náměstky Jiřím Strouhalem a Stanislavem Merglem, se kterými také do Afriky nakonec odjela.

„Praxe ve firmě je taková, že u výdajů až do jednoho milionu korun si může rozhodovat samo úzké vedení společností. Tak to bylo i v tomto případě. Manažeři poté jen oznámili představenstvu, že byli v Africe, což vzalo na vědomí. To je podle mne hlavní argument, proč by cesta měla být označená jako výlet a proč by paní Tomková neměla po svém konci ve firmě dostat odstupné,“ uvedl Šušlík.

Bývalá šéfka inkasovala při odchodu ještě pět platů

Radní města hned po startu celé kauzy odvolali staré vedení firmy SMP - Odpady a také zbavilo funkce Leu Tomkovou, která ale na odchodnou dostala pět platů.

Tím celou věc považovali za uzavřenou a například odmítli návrh opozice, která chtěla i hlavy šéfů představenstva firmy Služby města. Po tlaku zastupitelů se však minulý týden rozhodli zadat právnické firmě audit, který by měl ukázat, zda cesta byla v pořádku, nebo ne a také zda radní v kauze postupovali dobře.

„Nechceme, aby nás stále někdo napadal kvůli netransparentnosti,“ řekl k tomu náměstek primátora Jan Řehounek zvolený za ANO.

Jenže zástupcům opozičních stran se toto řešení zdá jako slabé. „Analýza je nedostatečné a hlavně pomalé řešení. Mám strach, že vše půjde pouze do ztracena,“ uvedl Petr Klimpl z ODS.

Ostatně i Šušlík apeluje na to, aby byl audit rychle hotový. „Také jde o to, aby ho dělala skutečně nezávislá právnická firma. Jinak to nemá smysl,“ dodal.