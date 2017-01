Pardubičtí radní se chválí za plnění plánu, opozice to vidí jinak

Vysvědčení MF DNES pro radní Pardubic v půlce volebního období Soudržnost koalice: Tady až na drobné výjimky není co vytknout. Na to, že koalici tvoří čtyři strany: ANO, ČSSD, TOP 09 a lidovci, je spolupráce bezkonfliktní. Známka: 1 Vztahy s opozicí: V tomto předmětu naopak Pardubice zažívají nejvyhrocenější období od revoluce. Vztahy jsou na bodě mrazu a lidsky velmi vyhrocené. Známka: 5 Vlastní projekty: Zatím se radní rozjíždějí. Spustili opravu letiště či okolí nádraží, další věci teprve chystají. Plánů je hodně, otázkou je, co vše se stihne. Známka: 2 Umělecký dojem: Na jednu stranu je politiky z rady hodně vidět. Někdy až moc. Některé mediální výstupy byly dost nešťastné. Primátor a náměstci se snaží o častou komunikaci s lidmi. Známka: 3