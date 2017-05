2D i 3D puzzle. V Poličce vyrábějí čtyřicet milionů stolních her za rok

„Brány otvíráme podruhé v téměř dvacetileté historii závodu v Poličce. Naše pozvání patří všem zaměstnancům, jejich rodinným příslušníkům i zájemcům z širokého okolí. Mají tak šanci vidět rozvoj společnosti za poslední roky. Ale touto akcí se snažíme také přilákat nové zaměstnance do výroby,“ řekl manažer lisovny Vladimír Hubený.

Nové prostory lisovny firmy Ravensburger Karton v Poličce

Firma na Svitavsku o více než 650 zaměstnancích má za sebou od loňského roku velké stavební a strojní investice v celkové hodnotě 350 milionů korun. Jednak zmodernizovala jídelnu a šatny pro pracovníky, dále zvětšila skladové prostory a nakonec zdvojnásobila výrobní plochu lisovny plastů. Právě slavnostní stříhání pásky před rozšířenými prostorami lisovny i za přítomnosti německého majitele firmy i zástupců parlamentu a města předznamená program sobotní akce.

Pro návštěvníky bude areál otevřen mezi desátou a patnáctou hodinou. Zájemci se seznámí s vybavením a prostředím firmy, jejími neobyčejnými technologiemi, obdrží informace o možnosti zaměstnání a také si odnesou dárek. Pro nejmenší bude připraven dětský koutek.

O 3D puzzle je čím dál větší zájem

Společnost zvyšuje výrobu, o její puzzle a společenské hry je zájem v celé Evropě i v USA. „Daří se nám velmi dobře. Loni jsme vyrobili přes 40 milionů kusů hotových produktů, což je nárůst o osm procent. Dvojrozměrné puzzle jsou stále naším nejrozšířenějším výrobním sortimentem, ale čím dál větší zájem je i o 3D puzzle vyráběné v Poličce. Po již známých motivech Eiffelovy věže a Big Benu jsme nedávno přišli s novinkami - pařížským Vítězným obloukem a Volkswagenem T1 Bulli, což je funkční model mikrobusu,“ dodal Vladimír Hubený.

Z linek podniku míří do světa široké spektrum dětských puzzle v počtu maximálně 500 dílků, široké spektrum společenských her v zastoupení například Labyrinth, La Cucaracha, Make n Break, Scotland Yard. Dále trojrozměrná puzzle z umělé hmoty vyráběná speciální technologií od 27 do 540 dílků. Úspěšné jsou i produkty Malování podle čísel až po náročné elektronicky sofistikované hry či kreativní hračky.

V Poličce je největší výrobní závod německé firmy Ravensburger. V roce 1998 byl postavený na zelené louce. Druhý významný závod je v mateřské společnosti v Německu. Výrobce hraček navázal před koncem devadesátých let na společnost Tofa Polička. V současné době vyrábí téměř šest tisíc druhů stolních her a puzzle. Firma získala předloni certifikát za umístění v první krajské desítce prestižního ekonomického žebříčku Štiky českého byznysu.