Stavbaři uzavírají průjezd centrem Chrudimi až do konce června

Špatná zpráva je, že kvůli modernizaci kanalizace v Chrudimi je od pondělí až do konce června uzavřen průtah městem v obou směrech a nikoliv jen v jednom, jak ještě v únoru doufali radní Chrudimi.

Ta dobrá je, že letos už tak dlouhá úplná uzavírka řidiče nečeká. Úplná uzavírka na Palackého třídě začne od křižovatky na Palackého třídě u Husova sboru po křižovatku s ulicí Přemysla Otakara a později až k hotelu Bohemia. I když stavbaři nyní rozkopají jen sto metrů dlouhý úsek, obrátí tak dopravu na ruby.

Prokurista společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim Ivo Doskočil uvedl, že zachovat průjezd Palackého třídou jedním směrem nakonec nebylo možné. „Úplná uzavírka Palackého třídy je z důvodu nutnosti vybudování kanalizačního a vodovodního řádu napříč, přes Palackého třídu od Husova sboru. Jedná se o obousměrnou uzavírku výjimečného rozsahu,“ uvedl.

„Předpokládaný termín úplného nebo částečného uzavření tohoto úseku je od 22. května do 30. června 2017,“ uvedl místostarosta Jaroslav Trávníček.

Mnoho by se snad nemělo změnit pro cestující autobusy. Stavbu budou moci autobusy totiž v obou směrech objíždět ulicemi pod nádražím. Hůře na tom budou řidiči osobních aut. Těm, kteří od hotelu Bohemia budou chtít pokračovat na Slatiňany, bude nabídnuta objížďka po městském okruhu kolem Lidlu, Kauflandu a Tesca a stejná trasa v opačném směru.

Stav silnice na objížďce je hrůzostrašný

Jako obvykle si ale řidiči budou hledat svoji vlastní cestu a budou mít hned několik možností. Ti od Čáslavi nemusí například vůbec vjíždět do Chrudimi a mohou kolem města projet přes Sobětuchy. Ve Slatiňanech při cestě do Pardubic je zase možné uhnout přes Vlčnov a napojit se přímo na obchvat Chrudimi, což je elegantní řešení, jak se vyhnout ucpanému městu, které však kalí hrůzostrašný stav silnic na této zkratce.

Na konci června by se sevření auty mohlo trochu uvolnit. Modernizace kanalizace bude ještě několik měsíců pokračovat, ale takto razantně a na tak dlouhou dobu by už do dopravy zasáhnout neměla.

„Převážná zbývající část stavby jak na Palackého třídě i na ulici Obce Ležáků nebo mimo tyto komunikace bude probíhat v pravé části vozovky ve směru Palackého třída - Slatiňany. V této době bude zprůjezdněn jeden jízdní pruh vozovky od Slatiňan ke kruhovému objezdu u hotelu Bohemia,“ uvedl Doskočil.

Dodal, že postupně vždy na přibližně jeden týden budou uzavírány křižovatky s ulicí Fibichova, Škroupova, Vrchlického a v jednom úseku mezi těmito křižovatkami. „Vše z důvodu nutných příčných překopů,“ uvedl prokurista. Stavbaři do konce roku opraví kanalizaci a vodovod na tisíc tři sta metrů dlouhém úseku od hotelu Bohemia na Palackého třídě až k hostinci U Guláška v ulici Obce Ležáků. Projektant náklady odhadl na 55 milionů korun.

V roce 2018 na stejný úsek nastoupí další firma, najatá tentokrát Ředitelstvím silnic a dálnic, která vybuduje novou vozovku. „Ředitelství silnic a dálnic ale nepůjde do spodních vrstev, celý průtah odfrézuje a položí tichý asfalt. A to se dá s určitým omezením dopravy zvládnout,“ uvedl před časem starosta Chrudimi Petr Řezníček.