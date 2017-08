Využití bývalého vojenského cvičiště stále rozděluje aktivisty a radní

Zdá se, že pardubičtí politici jsou odsouzení, aby v každém volebním období vedli nějaký dlouhý a ostrý střet se zástupci ekologických organizací.

Předchozí garnitura kolem primátorky Štěpánky Fraňkové si musela poradit se silným odporem před opravou Tyršových sadů, za stávajícího primátora Martina Charváta zase dlouze debatuje s aktivisty na téma bývalého vojenského prostoru Červeňák.

Že by však spor o využití unikátního místa u řeky Chrudimky mohl brzy skončit, naznačuje to, že už na podzim by zastupitelstvo mělo schvalovat společné memorandum. Jeho sepsání vyvolali právě zástupci Iniciativy Přírodní Park Červeňák, která sdružuje hned několik ekologicky smýšlejících organizací.

„V tomto historicky i přírodně cenném území by měl vzniknout přírodní park, který by mohli obyvatelé města využívat k trávení volného času, včetně naučných stezek či cyklostezek. Protože hrozí, že by pozemky v dražbě získal soukromý investor s cílem území zastavět, je nezbytné postupovat v této věci bez zbytečného odkladu,“ uvedli zástupci iniciativy v textu, pod kterým je podepsán třeba člen Strany zelených Jakub Kutílek nebo nezávislý zastupitel prvního městského obvodu Filip Sedlák.

S obsahem rozsáhlého memoranda na radnici podle náměstkyně primátora Heleny Dvořáčkové nemá nikdo zásadní problém.

„Už během podzimu ho předložíme zastupitelům ke schválení. Myslím si, že všechny dosavadní války jsou vlastně zbytečné. Mám za to, že obě strany mají vlastně stejné cíle,“ uvedla Helena Dvořáčková.

Ovšem jeden rozdíl v názorech by se přece jen našel. A týká se stavby jedné a možná dokonce dvou silnic přes dnes čistě přírodní lokalitu. „Zástupcům iniciativy jsme deklarovali, že s jejich přístupem nemáme žádný problém, avšak požadujeme, aby byl text memoranda doplněn podle platného územního plánu o dopravní infastrukturu,“ uvedla Dvořáčková s tím, že je třeba v tomto území počítat s výstavbami jihovýchodního obchvatu a propojky z Višňovky do Pardubiček.

„Dopravní stavby, které jsou součástí územního plánu, musíme respektovat,“ dodala Dvořáčková, podle které zbylá část území zůstane veřejnou plochou pro rekreaci, sport a odpočinek.

Stavbu propojky chtějí aktivisté blokovat

Jenže právě zmíněný doplněk memoranda nemusí dělat dobrotu. Zástupci iniciativy se totiž v předkládaném textu silnicím přes Červeňák záměrně vyhnuli. „Jihovýchodní obchvat je v územním plánu. S tím problém nemáme. Ale propojku tam prostě nechceme,“ uvedl jasně Kutílek, který se už dokonce nechal slyšet, že stavbě silnice bude bránit všemi dostupnými prostředky.

„K blokování stavby použiji veřejné projednání změny územního plánu, územní řízení o umístění stavby a stavební povolení,“ uvedl Kutílek, který před časem pracoval přímo na magistrátu, takže ví, jak se v podobných situacích dá nejlépe postupovat.

Zdá se tak, že i schválené memorandum nebude mít valnou váhu. Celý spor se totiž zúží na to, zda radní budou schopni získat povolení pro zamýšlenou novou silnici do Pardubiček, nebo ne. Přitom je ale bude notně tlačit čas, protože armáda městu poskytla pozemky s tím, že je musí využít pro stavbu silnice do roku 2022. „To radnice pravděpodobně nestihne,“ dodal Kutílek.