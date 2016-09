Podle výzkumu muži v kraji zanedbávají prevenci rakoviny

Rakovina je slovo, z něhož jde strach. Výsledky výzkumu o vztahu lidí v Pardubickém kraji k rakovině ukazují, že je až ochromující. Alespoň v tom smyslu, že se většina mužů vyhýbá šanci utkat se s ní včas díky prevenci.

„V průměru pouze 24 procent mužů absolvuje některé z preventivních onkologických vyšetření rakoviny prostaty, tlustého střeva, varlat nebo kůže,“ uvedl Filip Hrubý, tiskový mluvčí výzkumníků.

Ženy jsou přitom podle něj v přístupu k prevenci odpovědnější než muži, onkologické preventivní prohlídky absolvuje 78 procent z nich.

Mezi důvody, kterými muži ospravedlňují zanedbávání preventivních prohlídek, dominují subjektivní pocit zdraví (46 procent) a fakt, že nepovažují prevenci za důležitou (43 procent), respektive o ní neví (31 procent). Z výzkumu totiž také vyplynulo, že 58 procent mužů nepřímo svaluje vinu na svého praktického lékaře - uvedli, že je jejich praktik neinformuje o nutnosti preventivních prohlídek.

„Vysoké procento oslovených nepovažuje prevenci za důležitou. Toto zjištění by mělo být varovným signálem,“ komentoval tyto údaje přednosta pražské onkologické kliniky Luboš Petruželka.

Prevence v procentech 78 % žen absolvuje preventivní onkologická vyšetření 24 % mužů absolvuje preventivní onkologická vyšetření 58 % mužů údajně lékař o možnosti prevence neinformoval

Například vyšetření karcinomu tlustého střeva a konečníku by měli lidé po padesátce podstupovat každé dva roky. V této rizikové skupině však 15 procent mužů v Pardubickém kraji uvedlo, že vyšetření neabsolvuje vůbec. Dostatečně často se na tuto prevenci dostaví jen 40 procent mužů nad padesát let. Ještě častěji, tedy jednou ročně, by měli muži podstoupit preventivní vyšetření prostaty. Tuto prohlídku zcela ignoruje 25 procent mužů starších 50 let. Poctivou docházkou na prohlídky se může pochlubit jen 20 procent z nich.

Samovyšetření varlat, které by měl každý dospělý muž provádět alespoň jednou za měsíc, podle výsledků průzkumu skupiny Sanofi a agentury Millward Brown téměř polovina respondentů naprosto vynechává. Poctivě ho provádí jen 15 procent mužů v Pardubickém kraji.

Jedním z projektů, který se snaží postoj českých mužů k prevenci civilizačních onemocnění změnit, je akce „STK pro chlapy“ Nadačního fondu Petra Koukala. „Čísla v průzkumu jasně dokazují, jak se muži staví k péči o své zdraví. Chceme to změnit. Až se chlapi začnou o své zdraví starat jako o své auto, budeme mít vyhráno,“ řekl zakladatel fondu badmintonista a olympionik Petr Koukal, který prodělal rakovinu varlat.