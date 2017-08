Sjezd z Hradubické se kvůli vytíženosti firem začne upravovat až v září

Původně silničáři počítali s tím, že stavbu v části Doubravice zahájí v červenci či srpnu. Jenže tisíce projíždějících řidičů mohou v sousedství silnice stále vidět pouze neudržované zarostlé pozemky. Z trávy pak trčí několik dřevěných kolíků vytyčujících budoucí staveniště.

Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se příprava zpozdila. Má začít příští měsíc, jenže dlouho stroje na stavbě nevydrží.

„Začneme s přeložkou v září, ale vzhledem k tomu, že nám elektrárna nedala souhlas s odstávkou mimo topnou sezónu, tak ji dokončíme až příští rok v létě,“ uvedla vedoucí úseku výstavby z pardubické pobočky ŘSD Hana Jarolímová.

Dostavba vytíženého sjezdu ze spojnice krajských měst směrem do centra Pardubic nabrala skluz kvůli tomu, že se nenašla žádná firma, která by se do přeložky potrubí pustila. Právě tyto práce jsou nutnou podmínkou pro stavbu nové odbočovací rampy.

„Při výběrovém řízení jsme oslovili firmy, které se specializují na překládky horkovodu a byly nám správcem sítě, Elektrárnou Opatovice, doporučeny. Bohužel žádná z firem nepodala z důvodu vytíženosti nabídku. Proto jsme museli zakázku vypsat znovu,“ objasnila důvody zpoždění Jarolímová.