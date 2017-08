VIDEO: Stovky kamionů devastují silnici u Třebové, místním ničí domy

Pokud by dnes někdo vyhlásil anketu o nejzdevastovanější silnici v republice, dost možná by to vyhrál sedmikilometrový úsek silnice mezi Opatovem a Semanínem.

Komunikaci třetí třídy už téměř rok demoluje kamionová doprava, která kvůli rozšiřování tří tunelů pod železničním koridorem nemá jinou alternativu.

„Po objízdné trase projede 400 kamionů denně. V Zádolce a u rybníka Hvězda máme silnici totálně zničenou. Jel jsem tam nedávno na kole a je to opravdu bojovka. Cyklistům doporučuji se těmto místům vyhýbat,“ říká Petr Kovář, starosta obce Opatov, v jejímž katastru se nacházejí nejzdemolovanější úseky.

Místním se silnice doslova ztrácí před očima. Tam, kde byl ještě loni špatný asfalt, je dnes jenom drť, kameny, vyjeté krajnice a hluboké díry, mezi kterými kličkují dlouhé soupravy s kontejnery.

Na silnici jako ještě kamenitou, která nebyla na tak těžkou zátěž nikdy stavěná, pamatuje Jiřina Hrušová, která má v rekreační oblasti Zádolka dům po rodičích.

„Za tu dobu, co pamatuji, ji třikrát polili asfaltem a to bylo všechno,“ uvedla.

Hlavně v zimě se tu mnohdy nedalo ani projet, kolikrát tu museli zapadlé kamiony vytahovat hasiči. Místní proto doufají, že politici dostojí svým slibům a v říjnu po zprůjezdnění silnice pod třemi tunely zakážou těžkým autům vjezd a nechají celou silnici opravit.

Do látání těch nejhorších děr se silničáři už pustili. „Dcera psala e-mail, už se to nedalo vydržet. Za týden přijeli. Nepřála bych vám, co tady prožíváme. Barák nám praská, bahno máme až na omítce a od odraženého kamene máme rozbitou luxferu u garáže,“ říká Alice Morkesová z domu hned u silnice. Spolu s manželem moc nedoufá, že jim škody na domě někdy někdo zaplatí.

Starostka Semanína Marie Chalupová se už nemůže dočkat okamžiku, až se tunely otevřou a v obci s 600 obyvateli se objeví zákazové značky pro vozidla těžší 12 tun, které už zastavily průjezd kamionů od Litomyšle.

„Třikrát do týdne nám tady městská policie měří asi hodinu rychlost. Musím uznat, že od té doby se řidiči kamionů naučili jezdit třicítkou,“ říká k přijatým opatřením spojeným s objížďkou starostka.

„Všichni tvrdí, že tunely budou hotové v říjnu. Věřím, že tomu tak bude a silnice se začne opravovat. Ze správy a údržby silnic mi psali, že by se začalo s větší úpravou kolem rybníka Hvězda k Zádolce, kde je silnice nejvíc rozbitá,“ dodává Marie Chalupová.

Podle hejtmana Martina Netolického je na opravu připraveno 11,5 milionu korun s tím, že je kraj připraven vyčlenit dalších šest a půl milionu.

„Přibližně deset milionů korun chceme získat od investora a další minimálně dva miliony přislíbilo město Česká Třebová,“ dodal už dříve Netolický.

Celkové náklady na opravu celé silnice kraj však podle dřívějších propočtů odhaduje na 42 milionů.