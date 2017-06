VIDEO: Staveništěm před pardubickým nádražím už projíždějí trolejbusy

„Bude to tady dobré. Právě sleduji, jak se to vyvíjí a jak jezdí trolejbusy. Zajímá mě hlavně dvojka. Teď mně to nevyhovuje, když musím chodit daleko pěšky. Proboha ať už to skončí,“ těší se na plné zprovoznění terminálu Miloslava Svobodová z Pardubic.

Veřejná doprava zatím projíždí staveništěm, řidiči si při průjezdu přilehlou Palackého ulicí zvykají na nové uspořádání jízdních pruhů.

Pěší musí od pondělí zamířit k nádraží náhradní trasou kolem čerpací stanice, dále přes nový přechod pro chodce u bývalého lihovaru a koridorem pro pěší vedeným již po novém chodníku. Hlavní přístupová trasa vedoucí kolem České pošty je uzavřena.

Lidé už se do budovy vlakového nádraží dostanou také druhým koridorem vedoucím od Polabin. Zákaz vjezdu do prostoru nádraží však stále trvá.

Lidé zatím nevidí dostatek zeleně, prý ale bude

Stavbou v areálu nového terminálu městské hromadné dopravy mohou od pondělí v rámci zkušebního provozu projíždět pouze linky 2, 4, 13 a 31.

„Až do definitivního ukončení stavebních prací tak nadále platí, že cestující musí pro spoje linek MHD využít nejbližší obsluhované zastávky,“ řekla mluvčí města Iveta Koubková.

Na staveništi se dodlažďují některé plochy, osazují se značky, oživují informační tabule, dokončují se prostory fontány a zahradnické práce.

„Bude to velkolepé. Ale mělo by tady být víc zeleně. Nevidím více zelených ploch,“ chválila i stěžovala si zároveň kolemjdoucí Hana Šlechtová z Pardubic.

Stavebníci však ubezpečují, že zeleně bude dost a hlídá ji i spolek Chráníme stromy, jehož cílem je ochrana zeleně. Stavebníci mají své dílo dokončit do poloviny června.

Obyvatelé Pardubic se z modernizace prostoru před vlakovým nádražím vesměs těší, ne každému se však zamlouvají mimořádné náklady s tím spojené.

Přestavba lokality měla stát 176 milionů, pokladna švýcarských dotací má přispět 108 miliony.

„Vždyť by stačilo autobusové nádraží opravit, je poměrně blízko vlakovému a takhle to stojí moc peněz,“ míní například Zdeněk Vosáhlo z Pardubic. Autobusové nádraží ovšem provozuje soukromá firma, která se k opravám nemá (o problému jsme více psali zde).

Trolejbusy a autobusy budou jezdit v běžném provozu úplně ve stejném režimu jako před uzavřením nádraží.

„Prostor bude vypadat podstatně lépe než předtím, ale největší přidanou hodnotou je přiblížení zastávky u lihovaru přímo do prostor terminálu. Takže to bude mít mnohem jednodušší přibližně třetina cestujících, která musela běhat po přechodu pro chodce přes komunikaci, po níž denně projede 18 tisíc vozidel,“ řekl ředitel pardubického dopravního podniku Tomáš Pelikán.