Okolnosti výletu vedení městské firmy do Afriky zkoumají právníci

8:32 , aktualizováno 8:32

Zhruba v půlce června by mělo být jasné, zda cesta dnes už bývalé šéfky Služeb města Pardubice Ley Tomkové a jejích dvou kolegů do Jihoafrické republiky byla služební, nebo se spíše jednalo o dovolenou. Odpoví na to audit, který si magistrát v minulém týdnu objednal.