Na staveništi je klid, opravu okolí nádraží zastavilo mrazivé počasí

Zákony schválnosti fungují spolehlivě. Poslední tři zimy byly v Pardubicích natolik mírné, že stavbaři neměli problém se svou činností ani v lednu a v únoru. Letos se však do regionu vrátila poctivá zima, a to se radním města vůbec nehodí. Oprava náměstí Jana Pernera má totiž poměrně napjatý termín, který by dlouhodobé mrazy mohly zhatit.

„Kvůli počasí oprava okolí nádraží už dva týdny stojí. Momentálně se tam dají dělat pouze menší údržbové věci. S takovou variantou jsme počítali i při uzavírání smlouvy s firmou, takže tento čas se jí do doby zhotovení stavby nepočítá,“ uvedla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

Politici od začátku věděli, že dílo musí být hotové co nejdříve. Dotace ze Švýcarských fondů, které zaplní více než polovinu z rozpočtu stavby ve výši 176 milionů, totiž zástupci země Helvetského kříže vyplatí jen tehdy, pokud náměstí bude hotové do 14. června 2017.

Za zdržení hrozí firmě vysoké sankce

Kvůli tomu radní do smlouvy zahrnuli i poměrně ostré sankce pro firmu, které by platila, pokud by termíny nestihla. Ovšem počasí je logicky uznáno jako objektivní důvod ke zdržení.

„Celá stavba má rezervu zhruba pět týdnů, takže zatím dotace ohrožené nejsou. Je pravda, že nám dává zima zabrat víc než ty předchozí. Termín odevzdání díla je do konce dubna. Když bude mrznout trvale až do 1. března, začnu mít strach,“ doplnila Dvořáčková.

Ta tak nyní zřejmě bude s kolegy bedlivě sledovat předpověď počasí. Meteorologové jim ale zatím příliš radost nedělají. Celodenní mrazy předpovídají až do konce ledna. Přitom právě takového scénáře se stavbaři báli už dopředu.

„Připravujeme si to tak, abychom od nového roku začali vehementněji stavět a do konce května skončili. Termín bychom měli splnit, musíme makat a věřit v dobré počasí,“ přál si na začátku stavby Vladislav Fišer z firmy Strabag.

Ze začátku práce postupovaly rychle

Práce se přitom rozjely v listopadu a v prosinci podle plánu a okolí nádraží se začalo rychle měnit. Pryč už je stará fontána nebo parkoviště z dlažebních kostek. Čilý stavební ruch tak výrazně komplikoval pohyb chodců v okolí nádraží.

„Chodci a ti, kteří vystoupí na provizorní zastávce MHD u Hypermarketu Albert, budou nuceni přejít na druhý chodník k McDonald’s a dojít tak až ke stávajícímu koridoru určenému veřejnosti,“ uvedl na začátku ledna za stavební firmu Strabag Ivan Nehera, vedoucí provozní jednotky Pardubice s tím, že v únoru by měla nastat druhá změna pro cestující. Chodci si díky ní budou moci vyzkoušet, jak se chodí po nové dlažbě.

„Stávající koridor pro pěší bude zrušen a nahrazen novým koridorem, který povede již po nové dlažbě k bočnímu vchodu do nádražní budovy,“ dodal Ivan Nehera.

V každém případě, až bude stavba na začátku léta hotová, měly by Pardubice konečně mít moderní a důstojný vstup do města. U nádraží se totiž změní téměř vše.

Nově bude vyřešené stání pro vozy městské hromadné dopravy, které budou parkovat u terminálu, vybaveného moderními informačními systémy. Přibudou také nástupní a výstupní hrany pro pravidelné linkové autobusy v bezprostřední blízkosti nádraží.

Novinkou pak bude i parkoviště K+R, cyklověž s automatickým samoobslužným systémem i venkovní kryté stojany pro jízdní kola. „Osobnost Jana Pernera, který se před lety zasloužil o vybudování železnice do Pardubic, a tím o další rozvoj města, bude na místě připomínat nový památník,“ doplnila mluvčí města Nataša Hradní.