V zatopeném lomu na Chrudimsku utonula potápěčka, zřejmě chybovala

„Tým záchranářů bojoval o život ženy s nasazením všech sil, včetně podání farmak, připojení k monitoru srdeční akce a k umělé plicní ventilaci. Bohužel přes veškerou snahu se nepodařilo obnovit u ženy srdeční akci,“ uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Aleš Malý.

Nehodu vyšetřuje policie.

„Byla to zkušenější paní, nebyl to její první ponor. Nicméně nad hladinu vystoupala jiným způsobem, než jak měla. Buď nedodržela dekompresní přestávky, nebo špatně manipulovala s potápěčským oblečením po zanoření. Byla to tragická událost zřejmě vlivem špatného zacházení s potápěčskou technikou,“ řekl krajský policejní mluvčí Petr Voldán.