Hrdinové se nesmí vytěsnit. Popraviště v Pardubicích se dočká obnovy

Není mnoho míst ve východních Čechách, které tak smutně a jasně dokládají nacistická zvěrstva za druhé světové války, jako je pardubický památník Zámeček. Místo, na kterém v roce 1942 Němci popravili desítky českých vlastenců včetně těch z Ležáků, bylo však roky opomíjené a zanedbávané. To by se však v dohledné době mělo změnit.

Pardubičtí zastupitelé schválili plán, podle kterého by měl prostor památníku sloužit nejen ke vzpomínce obětí druhého stanného práva, které byly v místě popraveny, ale i k uchování památky obětí nacistického režimu regionů Pardubicka, Královéhradecka a Kolínska.

„Celkové náklady v této fázi přípravy projektu odhadujeme na 15 milionů korun. Paměť místa je navržena ve čtyřech rovinách, jež na sebe tematicky navazují a neohraničují se pouze na území popraviště, v konceptu však pracujeme i s přilehlým parkem,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Záměr pro město zpracovali Vojtěch Kyncl a Blanka Jedličková z Historického ústavu Akademie věd ČR. Odhad nákladů pochází od nich. Idea nové podoby je rozdělena do čtyř rovin nazvaných Paměť doby, Paměť mrtvých, Paměť zmizelých a Paměť živých.

Nebudou chybět knihovna viníků a knihovna postižených

„Návštěvníci budou moci v novém památníku zhlédnout filmovou projekci o růstu nacismu až po atentát na Reinharda Heydricha, vyslechnout si přednášky nebo navštívit komorní koncert. V části by měl být stylizovaný obývací pokoj s dvěma knihovnami, knihovnou viníků a knihovnou postižených,“ uvedl Vojtěch Kyncl, historik z historického ústavu Akademie věd.

Expozice bude obsahovat i autentické okupační památky jako vyplechované rakve nebo mučicí nástroje, fotografie či dobové protokoly a seznamy popravených. Dosavadní desku se jmény obětí by mohly nahradit stély se jmény obětí a popisem v prostoru za současným kamenným památníkem.

„Paměť lidí, respektive historická paměť národa je zvláštní. Možná v sebeobraně, možná trochu z pohodlnosti z paměti vymazáváme to nepříjemné. Ale nikdy nesmíme z paměti vytěsnit hrdinský boj našich předků za to, abychom dnes my mohli žít dobře a šťastně. Jsem si jistý, že navržená koncepce památníku Zámeček tomu napomůže,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát, který byl rád, že projekt svým hlasem ve čtvrtek podpořili všichni přítomní zastupitelé.

Místo připomene i transporty židovských obyvatel a oběti bombardování. Venkovní prostor by byl podle záměru využit pro další vzdělávání. Expozice v exteriéru by se měla věnovat například Ženevské konvenci z roku 1949.

Plánované otevření nové expozice pro veřejnost se uskuteční na jaře roku 2020 a naváže na již existující takzvanou Bartošovu stezku v ulicích města. Ideová úprava pietního území a expozice probíhá za průběžných konzultací se zástupci Československé obce legionářské (majitelem Larischovy vily), zástupci podniku Foxconn, Východočeského muzea a městskou částí Pardubice IV.

„Z průběhu příprav mám velmi dobrý pocit. Zavčasu zvažujeme i možné provozní varianty. Jako nejvhodnější se nám z pohledu tematického a odborného zajištění, ale i nákladů jeví spojení se státní příspěvkovou organizací - Památníkem Lidice, se kterým chceme v co nejbližší době začít jednat o možné spolupráci,“ dodal Rychtecký.