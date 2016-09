Na vernisáž do Paříže? Letěli jsme tam lobbovat za hřebčín, říká hejtman

Výstava představovala památky České republiky, ale trvala jen pět dní a nebyla přístupná veřejnosti, jen zaměstnancům a návštěvníkům centrály UNESCO. Vernisáže se zúčastnilo pár desítek lidí.

Expozici Pardubického kraje vedle modelu litomyšlského zámku vévodila velká fotografie z Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem s průvodním slovem Martina Netolického a Romana Línka. Na dalších panelech byly obrázky dětí ze třetích a čtvrtých ročníků základních škol v Litomyšli, Pardubic a Chrudimi.

Pardubický kraj za účast na výstavě zaplatil 200 tisíc korun, politikům uhradil letenky a ubytování za dvě noci.

Snažili jsme se pomoci hřebčínu, vysvětlují politici

Hejtman tvrdí, že nešlo o cestu kvůli vernisáži. Skutečným smyslem podle něj bylo lobbování za to, aby Národní hřebčín Kladruby nad Labem byl zapsán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

„Byla to šance se na jednom místě setkat se zástupci této instituce, osobně jsem to bral jako lobbing. Snaha o zapsání Kladrub na seznam UNESCO už trvá řadu let, pan náměstek vytvořil pracovní skupinu, která má za cíl tuto věc co nejvíce uspíšit a zdá se, že se jednání blíží ke kýženému cíli,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že s Línkem vedli v Paříži jednání s viceprezidentem UNESCO.

Národní hřebčín Kladruby nad Labem jsou ale stále na začátku cesty, přihlášku podají pravděpodobně příští rok.

„Sešli jsme se také se zástupcem generální ředitelky UNESCO a ředitelem programu ochrany památek Francescem Bandarinem. Dozvěděli jsme se, jak celý zhruba dvouletý proces posuzování po podání přihlášky probíhá,“ uvedl Roman Línek k jednáním v Paříži.

Politici tvrdí, že výstava měla smysl, třeba i proto, že ji mohlo vidět 1200 zaměstnanců centrály UNESCO.

„Model litomyšlského zámku je nový a budeme jej dále samozřejmě používat,“ řekl Netolický.