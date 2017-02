Trestných činů v kraji loni ubylo, ovšem rychlých řidičů je až moc

Loni policisté v kraji vyšetřovali sedm případů vražd, všechny se podařilo objasnit. Ze šestnácti loupeží objasnili devět, předloni z 45 loupeží vyřešili 22.

To podstatné, co zpráva přináší, však je, že v Pardubickém kraji loni ubylo trestných činů. A týká se to všech okresů. Nejvíc pardubického, kde se jejich počet snížil dokonce o pětinu. Policistům se podařilo zvýšit také podíl vypátraných pachatelů.

„Celková objasněnost kriminality v Pardubickém kraji, v porovnání s předchozím obdobím, stoupla o procenta, z 60 na 64 procent,“ uvedl mluvčí krajského ředitelství policie Petr Voldán.

Škody způsobené kriminálními činy meziročně vzrostly o 33 milionů korun. Jejich celková výše loni činila téměř 480 milionů korun. Hodnota zajištěného majetku a peněz za stejné období byla jen 60 milionů korun.

V Pardubickém kraji policisté loni zahájili stíhání přibližně 3 900 lidí. Z toho pro obecnou kriminalitu 2 200, pro hospodářskou kriminalitu 600 a 1 100 pro zbývající kriminalitu. Navíc se pak zabývali stíháním skoro dvou tisíc recidivistů. Policisté stíhali oproti předcházejícímu roku více žen, více nezletilých do čtrnácti let i více mladistvých pachatelů od patnácti do sedmnácti let.

Ale obdobné zvýšení platí i pro cizince, jichž bylo stíháno šest procent z celkového počtu. Největší počet cizinců páchajících trestnou činnost pochází ze Slovenska (90), Ukrajiny (57) a Rumunska (20).

Majetkové kriminality, do které patří vloupání do objektů, krádeže a podvody na seniorech či krádeže dvoustopých motorových vozidel, bylo loni o něco méně, ale vyznačuje se poměrně malou objasněností, pod čtyřicet procent. Zato u hospodářské kriminality kriminalisté odhalí dvě třetiny případů.

Nehod bylo sice více, ale s méně tragickými následky

Při hodnocení bezpečnosti silničního provozu je nejsledovanějším ukazatelem počet dopravních nehod a usmrcených lidí. Loni bylo o více než 200 dopravních nehod víc, ale celkových 38 usmrcených znamená proti loňsku pokles o osm obětí.

Ze statistik například vyplývá, že dopravní police vybrala od pěti a půl tisíce příliš rychlých řidičů celkem 4,7 milionu korun. A za celkových 19 tisíc přestupků devět a půl milionů korun.

„Službou dopravní policie bylo v roce 2016 zjištěno a zpracováno přibližně o 2 100 přestupků více než v roce předcházejícím. V uvedené oblasti přetrvává za poslední dva roky trvalý nárůst. Největší navýšení v počtu zjištěných přestupků bylo zaznamenáno u nedodržení dovolené rychlosti jízdy a u držení hovorového zařízení. Obě sledované věci vykazují za poslední roky pouze nárůst. Další nárůst je zaznamenán v oblasti kontroly technického stavu a u přestupků ze strany chodců. Přestupky ze strany cyklistů vykazují pokles,“ uvedl Petr Voldán.

Policisté oddělení informační kriminality se převážně zabývali trestnou činností týkající se fishingu, jehož cílem bylo v drtivé většině případů získat přístupové údaje do internetového bankovnictví, účtů na sociálních sítích či jinak obdobných počítačových systémů.

„Specialisté se v rámci spolupráce zabývali především vytvářením bitových kopií harddisků, následným zkoumáním a vyhledáváním zájmových dat, vyhledáváním virů a zkoumáním způsobu zavirování počítačového systému a podobně,“ naznačil mluvčí Voldán činnosti v této oblasti kriminalistiky.

V průběhu roku 2016 toto oddělení prověřovalo převážně trestné činy „neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací“ a také „neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku“.

Policisté v kraji zahájili loni trestní stíhání kvůli podezření z úplatkářství jen v jednom případě.

„Pachatel, zástupce obchodní společnosti, přijal po vzájemné dohodě od jiné osoby finanční provizi za přidělení zakázky,“ uvedl mluvčí Voldán.