Zloděj cpal muži u bankomatu do batohu parfém, peníze vybral za něj

„Poškozený vložil svoji platební kartu do jednoho z bankomatů na vysokomýtském náměstí Přemysla Otakara II. Vyťukal PIN a netušil, že zloděj stojí za ním. Ten ho navíc zmátl tím, že mu do batohu na zádech cpal originál zabalený parfém značky Chanel N° 5 a dále mu nabízel holicí strojek značky Philips,“ uvedla mluvčí orlickoústecké policie Lenka Vilímková.

Aniž by si toho dvaasedmdesátiletý muž všiml, pachatel stihl zároveň na přístroji zadat částku pět tisíc korun. „Peníze vyjely, on je shrábnul a utekl. To vše se stalo během malé chvilky,“ dodala mluvčí.

Senior škodu zjistil až ve chvíli, kdy si chtěl vybrat peníze a bankomat mu řekl, že nemá dostatek prostředků na účtu.

Událost se stala již poslední den loňského listopadu loňského roku těsně před jedenáctou hodinou, ale protože policisté zloděje dosud nevypátrali, obracejí se o pomoc k veřejnosti.

„V souvislosti s touto majetkovou trestnou činností pátráme po muži na fotografii. K jeho popisu můžeme uvést, že je ve věku 35 až 40 let, silnější, přibližně 180 centimetrů vysoký, nosí krátký sestřih tmavých vlasů. Oblečen byl do tmavého kabátu dlouhého po kolena a na hlavě měl kšiltovou čepici modré barvy,“ dodala policejní mluvčí.

Pokud někdo muže pozná, má to ohlásit na linku 158 nebo na telefonní číslo 974 580 741. Za přečin krádeže hrozí pachateli až dvouletý trest odnětí svobody.