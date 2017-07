Daňový podvod s vývozem masa půjde k soudu, spis má skoro 30 tisíc listů

První podrobnosti o případu s krycím názvem Flaksa policisté prezentovali již loni v dubnu, kdy bylo šest lidí obviněno z krácení daně. Podle vyšetřovatelů se podíleli na fiktivním vývozu tun masa, které sice bylo skutečné, ale na slovenský trh nikdy nedoputovalo.

Zboží vykázané jako osvobozené od DPH neopustilo Českou republiku a na základě falešných dokladů vývozci získali od státu daň zpět. Na Slovensku obvinění účelově založili vlastní společnosti nebo k podvodům využívali jiné neaktivní firmy či zneužili identifikační údaje dalších subjektů. Vystavovali na ně falešné faktury a dodací doklady (více jsme psali zde).

Vyšetřovatelé z hospodářské kriminálky v minulých dnech vypracovali návrh na podání obžaloby a v pondělí celý spisový materiál předali na krajské státní zastupitelství. A rozhodně nejde o drobný počet archů.

„Samotný návrh na podání obžaloby, tedy vyhodnocení všech provedených důkazů, čítá 166 listů, originál spisový materiál přes 21 500 listů a přílohy zhruba 6 200 listů,“ upřesnila policejní mluvčí Markéta Janovská.

Na lavici v soudní síni bude nejspíš poněkud těsněji. Počet obviněných totiž stoupl na dvojnásobek.

„Výsledkem vyšetřování je celkem dvanáct obviněných osob ve věku od 28 do 57 let, z toho jedna žena. Všichni jsou obviněni z trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, za což jim hrozí až deset let odnětí svobody,“ uvedla Janovská.

Zatímco první šestice byla stíhána vazebně, nyní jsou všichni na svobodě. Původní škoda byla vyčíslená na zhruba 57 milionů korun, nově je to o dvacet milionů více.

„Pro účely náhrady vzniklé škody správce daně zajistil 37,5 milionu korun, policie pak dalších 15,2 milionu korun a to v nemovitostech a prostředcích na bankovních účtech a pojištění,“ přidala podrobnosti mluvčí.