Leoš Tupec vyženil litomyšlskou tiskárnu, její vizí je šťastný zisk

Proto se dohodli, že maximálně do tří let věku dětí spolu přesídlí na přechodnou dobu do Litomyšle. Nyní už otec tří dětí o návratu do Prahy neuvažuje.

Příběh roku Leoš Tupec se účastní soutěže EY Podnikatel roku a soutěží i o cenu čtenářů za nejlepší podnikatelský příběh. Hlasovat pro něj můžete v anketě ZDE

V průběhu let se postupně stal v tiskárně ekonomem a jednatelem, tři měsíce po tragické smrti předchůdce pak jejím ředitelem.

„Bylo to klasické hození do vody, o tiskařině jsem nic nevěděl. Bylo mi 28 let a pracoval jsem jako asistent ředitele v rádiu Impuls. Jenže se nám narodili kluci a vše se změnilo. Pořádně jsem se nevyspal, velké starosti jsme tehdy navíc měli s třikrát větší ztrátovou dceřinou tiskárnou v Náchodě. Ale tiskařina mi přirostla k srdci, což říkám, i když je to klišé. A hrozně mi voní,“ říká čtyřicátník Leoš Tupec.

Ofsetová archová tiskárna H. R. G., která získala v minulých letech dvakrát titul Firma roku Pardubického kraje, ale i ocenění Firma přátelská rodině, podle něj patří do top desítky českých tiskáren díky množství nejmodernějších technologií pod jednou střechou a tedy i širokému záběru dodávaných výrobků - od obalů a krabiček přes letáky a firemní tiskoviny po časopisy a knihy.

„Vůbec nemám chuť vrátit se do Prahy. Krásné je to, že si můžeme s kolegy vytvářet, co chceme. Společně jsme si schválili firemní vizi ,šťastný zisk ́. Pro někoho to může znamenat radost z práce, pro jiného dobrý kolektiv. Pro mě i to, že jsme bez vlastníků nad sebou, zodpovídáme se jen sami sobě. Prioritou pro nás není maximalizace zisku za každou cenu, i když bychom bez něj tady nebyli,“ říká šéf firmy o 165 lidech a s loňským obratem 290 milionů korun.

Kouzlo Litomyšle je podle něj nejen v jejím vzhledu, ale i v tom, že zdejší podmínky nutí lidi být lepší a pomáhat si. I proto loni spoluzaložil spolek „Made in Litomyšl“, který dnes sdružuje už více než dvacítku úspěšných firem a živnostníků, kteří se vzájemně propagují, sdílejí své zkušenosti a pomáhají si.

O tom, že se tiskařině oddal naplno, svědčí i to, že v H. R. G. s nadšením sbírají staré polygrafické stroje, které postupně renovují. Cílem je postavit funkční součást tiskárny inspirovanou dobou první republiky.

„Žijeme v nádherné době, nikdy jsme se tak dobře neměli, přesto si zbytečně vytváříme pseudoproblémy. Samozřejmě i my ve firmě máme klasické problémy, pochybujeme, zda nejde něco dělat líp. Podstatné však je, že když se firmě daří, umožňuje tím, aby se dařilo i lidem, kteří v ní pracují a také těm, kteří pomoc potřebují,“ dodal Leoš Tupec.