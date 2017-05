Firma rozšíří výrobu stožárů, i když obří kusy vozí přes kruhové objezdy

Továrna hodlá do konce roku koupit v Chrudimi od města pozemky v tamní průmyslové zóně. Nabídne lidem dalších 40 až 50 pracovních míst.

Výrobce obřích tubusů tak investuje ve městě, které postupně připravilo pro přepravce nadměrných nákladů ve svých ulicích řadu překážek.

Série kruhových objezdů přináší některým řidičům konvojů velké problémy. Vedení firmy to ale nepovažuje za zásadní komplikaci, a navíc je na dohled řešení.

„Kruhové objezdy se dají upravit, v podstatě je to drobnost. Důležité je, že jsou tu kvalifikovaní lidé. Personál je dnes to nejdůležitější, co firma má,“ uvedl David Souček, technicko-výrobní ředitel společnosti Siag.

Výrobce tubusů a dílů pro větrné elektrárny požádal vedení města o odkoupení 4,3 hektaru pozemků v průmyslové zóně Západ. Za pozemky by měla firma Siag zaplatit 630 korun za metr čtvereční, což představuje za celou plochu asi 27 milionů korun bez DPH.

Pokud se plány společnosti naplní, mělo by v chrudimském závodě pracovat přes dvě stě lidí. Záměr bude ještě schvalovat zastupitelstvo města.

Společnost Siag vypravuje nyní konvoje s komponenty pro větrné elektrárny podle Součka třikrát týdně, na trasu mohou vyrazit až po devatenácté či dvacáté hodině, aby transport nekomplikoval dopravu v Chrudimi. Po rozšíření podniku se podle Součka počet konvojů nezvýší.

První kruháky vznikly bez konzultací

Třebaže firma v Chrudimi funguje už od roku 2000, kruhové objezdy se ve městě budovaly z počátku bez toho, aby jejich projektanti pamatovali na potíže, které by mohly nadměrným nákladům působit.

„Bohužel u těch prvních jednání o kruhových objezdech jsme nebyli, v případě křižovatky U Guláška či u Teska jsme už přizváni byli a tyto kruháky jsou bez problému průjezdné i pro nás,“ uvedl Souček.

Úprava některých kruhových objezdů se chystá už delší dobu, nicméně ani letos na ni nedojde. Tentokrát kvůli probíhající rekonstrukci kanalizace na Palackého třídě. „Dojde k tomu až v příštím roce, projekčně je to připraveno,“ řekl místostarosta Chrudimi Jaroslav Trávníček.

Nejsložitější pro řidiče jsou křižovatky u hotelu Bohemia, u nemocnice a u Kauflandu, které čeká úprava. Vedení města i společnost sama se ale shodují v tom, že někteří řidiči dokážou poměrně dobře projet i tyto křižovatky.

„Jsou tam různí speditéři, někteří jsou šikovní a projedou bez problémů a jiní problémy mají,“ uvedl Trávníček.

Souček řekl, že průjezd Chrudimí s nadměrným nákladem je extrémně náročný.

„Dnes je v podnicích hlad po odbornících a kvalifikovaných lidech a úplně stejný problém řeší i dopravní firmy. Pro tuto práci je třeba šikovného řidiče s dvaceti či třicetiletou praxí. Těžko si můžeme diktovat, aby do Chrudimi posílali ty nejlepší,“ řekl ředitel firmy.