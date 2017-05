Tisíce lidí se vydají pěšky i na kole přes tři hrady podhůřím Orlických hor

„Na start k nám přicházejí lidé a říkají, že na pochod chodili jako děti se svými rodiči a nyní na něj chodí už se svými dětmi. Ne nadarmo máme slogan - kdo vytrvá, zvítězí,“ říká Petr Lžičař starší, předseda odboru turistů v Sopotnici na Orlickoústecku, který u zrodu akce stál.

Petr Lžičař starší, jeden ze zakladatelů pochodu Přes tři hrady.

Sám si vyšlápl na trasu pochodu Přes tři hrady (Potštejn, Žampach, Litice nad Orlicí) jen dvakrát, při prvních dvou ročnících. Od té doby má během něj tolik úkolů, že by současné absolvování jakékoli tratě už nestíhal.

Podle něj mohou děkovat organizátoři pochodu za úspěch více vlivům.

„Jednak má vhodný termín, kdy se příroda probouzí a nikdy nezklame, nabízí krásné výhledy. Navíc jsme měli v poslední době štěstí také na počasí. Ale pochod získal oblibu i proto, že jsme zvolili tři startovní místa. Lidé mají možnost vybrat si z většího množství tras a každý rok jít třeba jinou trasu, i ve stejné délce,“ řekl zakladatel pochodu.

Vedle původní Sopotnice turisté startují i ze Žampachu a z Potštejna. Početné účasti pomohlo i postupné větší zaměření na rodinnou turistiku, tedy nabídka i kratších bezbariérových tras vhodných i pro rodiny s kočárky a handicapované. Ale k tomu, aby se podhůří Orlických hor stalo místem pořádání druhé největší turistické akce v Čechách, pomáhá i snaha organizátorů nabízet stále něco nového.

„Stále je co vymýšlet. Já mám takové krédo, každý rok přidat něco navíc. A to možná pomáhá k takovému úspěchu. Nechceme mít ročníky úplně stejné, abychom nasadili laťku a říkali si, že je to dobré,“ říká Petr Lžičař starší.

Pochod je už také součástí oslav výročí republiky

Letos je novinek řada. Počínaje tím, že děti dostanou omalovánky a dospělí speciální čaj pochodu, nebo že se na všech startovních místech uskuteční losování o 15 cen z kategorie sportovní vybavení, mezi nimi jsou i koloběžky.

Pro rodiny s dětmi bude oživením rodinného výletu i miniokruh Floriánkova cesta v Záměli, která má letos podtitul Máme rádi zvířata. Bude součástí všech tras startujících v Potštejně. Mezi novinky patří i fotosoutěž o zajímavé ceny či vypravení speciálních vlaků Českými dráhami, každá souprava přepraví mnoho desítek kol navíc.

„Letošní pochod Přes tři hrady se stal součástí pochodů s názvem 100 let republiky, 130 let v pohybu. Tento projekt oslavuje 130 let od zahájení činnosti Klubu českých turistů a blížícího se výročí 100 let vzniku samostatného Československa. Pochod Přes tři hrady je největší akcí tohoto projektu,“ uvedla další organizátorka akce Dita Hájková.

Turisté si mohou na každé akci zakoupit sběratelskou brožuru, do které obdrží z každého pochodu až do 28. října 1918 speciální razítko a samolepku z daného místa. Na žádné akci nebude chybět ani tombola „Stoleté losování“, ze které si šťastní výletníci odnesou ceny.

Registrace je možná díky internetu předem - potom přijde účastník akce s již vyplněným formulářem k prezentaci a nemusí se zdržovat vyplňováním přímo na místě. Návštěvníci si mohou letos vybírat z 12 pěších tras od 5 do 50 kilometrů, 14 cyklotras a dokonce jsou i dvě trasy pro koloběžky. Ten, kdo si rád zaběhá, má možnost zúčastnit se běžecké turistiky na 15 kilometrů.

Trasy pochodu jsou vedeny nádhernou přírodou v okolí Divoké Orlice. Nabízí se možnost prohlídky hradů Potštejn a Žampach, zámku Potštejn, arboreta na Žampachu.

Na všech startovních místech je tradičně zajištěna hudební produkce, občerstvení, prodej suvenýrů, prostě všechno potřebné k tomu, aby se účastníci pochodu cítili spokojeně i po absolvování trasy. Milovníci kávy například poprvé ocení Turistickou kavárnu na hřišti v Sopotnici.

„Pro organizátory pochodu je důležité, aby byl pro účastníky skutečným zážitkem, na který budou moci dlouho vzpomínat. Pokud jste ještě neokusili atmosféru pochodu Přes tři hrady a přírodu okolo Divoké Orlice, která je skutečným balzámem na duši, děláte velkou chybu. Přijměte pozvání na letošní ročník a uvidíte, že nebudete litovat,“ vzkazuje Dita Hájková.

„A když bude svítit sluníčko, těch deset tisíc lidí v sobotu zase dorazí,“ dodal Petr Lžičař starší.