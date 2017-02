Recept na dírkový rybolov. Mít štěstí a nedupat po ledě jako králík

Neobvyklý způsob rybolovu praktikují členové rybářského svazu na Pivovarském rybníce v České Třebové. Už několik víkendů, vždy v sobotu a neděli, si zde mohou všichni zájemci vyzkoušet chytit si svého pstruha, a to i bez rybářského lístku.

Rybáři se o víkendu scházejí na českotřebovském rybníku, aby vyzkoušeli neobvyklou metodu chytání ryb.

Právě díky letošní po několika letech opravdové zimě si tu nemusejí na zájem velkých i malých rybářů stěžovat.

„V tom prvním víkendu tu bylo denně několik desítek lidí. Největší radost mají pochopitelně z úlovků děti. Chodí sem děti z našeho rybářského kroužku z domu dětí. A o víkendech tu na břehu stojí i dětské kočárky,“ říká hospodář Českého rybářského svazu v České Třebové Radek Vaňous, když připravuje návnadu na hladové pstruhy.

Momentálně jsou v rybníku jen pstruzi duhoví, a když už lidé dlouho nic nechytnou, rybáři jich třeba metrák zase do rybníka větší dírou u břehu vypustí.

„Ale v současnosti tam je vysazeno tři a půl metráku pstruhů. Také jich pár na dírkách nachytáme, a když vidíme, že někteří lovci jdou domů s prázdnou, tak jim nějakého dáme. Aby si přeci jen nějakou rybu odnesl. Nechceme na tom pouze vydělávat, je to zpestření zimního času pro zájemce. Ryby tu máme proto, aby si je lidé odnesli,“ upozorňuje rybář.

Ideální velikost na pánev

Ryby mají odpovídající míru. „Mají v průměru třicet pět až čtyřicet deka. Ideální velikost na pánev. U některých lidi doma i zjistí, že je nemají na čem dělat,“ říká Radek Vaňous a dodává, že na Pivovarský rybník jezdí každý víkend třeba i parta rybářů z okolí, třeba z Lanškrouna nebo ze Starého Města.

Na háček nasazuje umělohmotnou bílou chobotničku a ukazuje i speciální těsto smíchané s třpytkami, aby rybu přilákalo. „Používají se twistříky, nymfy, smáčci. Jsou to hodně měkké pohyblivé návnady, ve vodě je třeba jim dát pohybem prutu dráždivý pohyb a vydráždit rybu k útoku na nástrahu.“

Na zamrzlé hladině je bezpečno, led má pětatřicet centimetrů. „Ještě na něj v jedné fázi natekla v pár dnech voda při tání a pak zase přimrzlo. Takže ještě zesílil,“ říká Radek Vaňous.

Pivovarský rybník kdysi sloužil v zimě právě pro výrobu ledu pro pivovar. „Led se pak vyřezal a skladoval u řeky Třebovky v takové vysoké budově a tam vydržel třeba po celý rok.“

Na pivovarském rybníce provozují českotřebovští rybáři rybolov na dírkách pět let. „Například loni jsme chytali ale jen jeden víkend, kdy rybník zamrzl, ale pak už led zase roztál. Letos jsme začali jedenáctého ledna,“ říká Radek Vaňous.

U jedné z děr v ledu je i Michal Jandera, který rybaří už od osmi let. Nejraději na rybolovu má „ten klid“.

Recept na chycení ryby zná: „Mít štěstí a nedupat po ledě jako králík. Je to ale fajn provětrat se tady po sobotním obědě a hlavně je to ještě šedesát dní, než začne pstruhová sezona. Teď jsou pstruhové vody uzavřené až do poloviny dubna. Tady je to taková kratochvíle. A hlavně pro děti. Je to lepší, než kdyby chodily po supermarketech,“ upozorňuje Michal Jandera.

Jiří Jánský už má na ledu rybníka vedle sebe dva vytažené pstruhy. „Šli rychle za sebou, mezi jejich ulovením uplynula možná půl minuta. Asi začali mít hlad a šli se kouknout, co je u díry nového,“ říká spokojeně a dodává, že loví na dírkách letošní zimu poprvé.