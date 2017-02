Pes zapnul varnou desku s plastovou dózou, z bytu se valil dým

„Hasiči se do bytu dostali pomocí nastavovacího žebříku přes balkon. V silně zakouřeném prostoru se nenacházely žádné osoby, ale vyděšený pejsek. Kouř způsobila plastová dóza, která ležela na varné desce. Pes se procházel po kuchyňské lince, a způsobil tak zapnutí varného spotřebiče,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Jana Poláková.

Pes se po otevření hlavních dveří rozběhl ven nadýchat čerstvého vzduchu, po krátké chvíli se vrátil. Hasiči vzápětí vynesli ven plastovou dózu, aby vychladla. Potom odvětrali byt přetlakovou ventilací.

Škoda vznikla pouze na plastové dóze. „Kdyby měla majitelka indukční varnou desku, tak pes vaření nespustil, protože to nebylo nádobí určené na indukci, nic by se nestalo. Ale protože to byla klasická sklokeramická deska, pes ji dotykem spustil a ona se rozžhavila,“ dodal operační důstojník hasičů.

Varné pole na sklokeramické varné desce se po zapnutí zahřeje. Indukční varná deska začne ohřívat pouze nádobu, která má elektricky vodivé dno.