Brusel pošle na opravu památek miliardu, peníze pomohou třeba i „Kuňce“

Výstavba depozitáře Východočeského muzea v Ohrazenicích v Pardubicích, opravy Příhrádku v historickém centru krajského města, zálohování digitálních dokumentů Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové nebo dostavba hradu Kunětická hora.



„Jeho vzhled by se měl zčásti vrátit do podoby, kterou měl před druhou světovou válkou po obnově podle projektu architekta Dušana Jurkoviče. Práce vyjdou na 75 milionů,“ uvedl vedoucí investičního oddělení NPÚ Sychrov Ota Minařík.

A nejde jen o nějaké plány a projekty na papíře. Všechny zmíněné projekty jsou už schválené a během roku se rozjedou. A to díky financím z Bruselu.

„V současné době máme řídicím výborem schváleny čtyři projekty, tři pro Pardubice, jeden pro Hradec Králové. Celková podpora z EU je u nich 197,75 milionů korun,“ uvedl náměstek pardubického primátora Jan Řehounek, zodpovědný za dotační politiku města.

A tím investice do často opomíjeného resortu kultury zdaleka nekončí. Celkem totiž v regionu Pardubice - Hradec Králové bude možné za projekty nějak spojené právě s památkami nebo vzděláním utratit hodně přes 800 milionů korun.

„Před několika dny jsme dostali rozhodnutí monitorovacího výboru Unie, kterým vyhověl naší žádosti a alokaci pro památky, muzea a depozitáře o 200 milionů navýšil. Naše aglomerace tak má rezervováno na tuto oblast zhruba 854 milionů korun,“ dodal Řehounek.

Projekty jsou připravené

Častý problém měst v minulých dotačních obdobích byl v tom, že sice měla od Evropské unie přislíbené peníze, ale už neměla připravené projekty, za které by šly utratit. Podle zástupců magistrátu nyní toto nehrozí. V zásobníku je prý v současné době připraveno dalších deset projektů.

„Z pardubických jde například o rekonstrukci památníku Zámeček, kterou bude dělat město Pardubice, revitalizaci památkově chráněné budovy Automatických mlýnů nebo pardubického zámku,“ dodal Řehounek s tím, že v sousedním Královéhradeckém kraji by Evropské dotace měly pomoci třeba při rekonstrukci pevnosti Josefov u Jaroměře či královéhradeckých Gayerových kasáren.

Podle Miroslava Janovského, manažera ITI Hradecko-pardubické aglomerace, která zajišťuje rozdělení dotací, by neměl být problém vyčerpat nabízené peníze do poslední koruny. „V září vypíšeme výzvu pro památky, kde bude objem dotací 100 milionů korun, v prosinci pak další v objemu 180 milionů korun. S vyčerpáním alokovaných peněz by aglomerace neměla mít problém, v zásobníku jsou projekty ucházející se o dotace ve výši téměř tři čtvrtě miliardy korun. Vše nyní záleží na dobré přípravě investorů,“ uvedl Janovský.

Celkem má Hradecko-pardubická aglomerace díky své strategii u pěti operačních programů (Integrovaný regionální operační program, Operační program Doprava, Operační program Životní prostředí, Operační program Věda, výzkum a vzdělávání, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) nyní rezervovanou částku v minimální výši 3,6 miliardy korun. Vyčerpat ji musí do konce roku 2023.

„Prioritami jsou pro aglomeraci vedle kultury také vzdělávání a doprava. Právě pro tuto oblast žádá zvýšení alokace o dalších 50 milionů korun,“ dodala mluvčí pardubické radnice Nataša Hradní.