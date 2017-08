Po nehodě u nebezpečné odbočky k zábavnímu parku Peklo je šest zraněných

„Nehoda nám byla oznámena krátce před půl dvanáctou na silnici I/34 nedaleko obce Čertovina. Celkem bylo zraněno šest osob. Jednu osobu jsme z automobilu museli vyprošťovat. Sanitky odvezly zraněné do nemocnice, pro vyprošťovanou osobu musel přiletět záchranářský vrtulník,“ uvedl krajský operační důstojník hasičů.

Podle policie se vozidlo Škoda Octavia jedoucí po hlavní silnici ve směru od obce Krouna při odbočování vlevo střetlo s protijedoucím vozidlem Peugeot 307, jedoucím od Hlinska.

„Vozidlo Peugeot řídil 60letý muž, který byl s těžkými zraněními převezen do nemocnice. Ve druhém vozidle cestoval 50letý řidič, spolujedoucí žena a tři děti ve věku 6 až deset let. Celá posádka vozidla Škoda Octavia byla převezena do nemocnice, žena vrtulníkem,“ uvedla mluvčí policie Markéta Janovská.

U obou řidičů byla provedena dechová zkouška ke zjištění alkoholu v dechu s výsledkem negativním. Okolnosti a příčiny této nehody jsou předmětem dalšího šetření dopravních policistů a předběžně vyčíslená škoda je téměř 300 tisíc korun.

Není to první nehoda, která se na rovném úseku u odbočky k zábavnímu parku Peklo stala. Bývá zde pravidlem, že řidiči na rovném úseku jezdí více než povolenou devadesátkou.

Nejtěžší nehoda se zde stala loni v srpnu, kdy motorkář zezadu narazil do auta, které odbočovalo k Peklu. Vážně zraněného motorkáře musel do nemocnice převézt vrtulník.

Jedinou možností, jak celou křižovatku zpřehlednit, je vybudování odbočovacích pruhů, které požadují v obnoveném stavebním řízení k Peklu vybudovat policisté (o nebezpečném místě zde).