Pardubice oficiálně vítají bronzového Jana Kašpara na třídě Míru

Autor sochy Jana Kašpara František Bálek měl těsně po Vánocích z nástupu pravé zimy. Jak se později ukázalo, byl oprávněný. Kvůli tomu umělec instaloval s předstihem 28. prosince své bronzové dílo na pardubické třídě Míru. Bez oficialit, slavnostního odhalování či projevu politiků.

„V mraze by nešlo sochu připevnit, netuhlo by lepidlo. Sníh by byl samozřejmě taky problém,“ hlásil už dopředu Bálek.

Nakonec se však sláva bude stejně konat. Politici z radnice ji naplánovali na pondělní 15. hodinu, kdy se na třídě Míru bude socha pardubického rodáka oficiálně vítat.

„Pardubice mohou splatit svůj dluh vůči památce svého významného rodáka. Pomník je důstojnou poctou celoživotnímu úsilí muže, který tolik znamenal pro české letectví a z Pardubic učinil kolébku létání,“ uvedl primátor Martin Charvát.

Socha stojí na místě bývalého hotelu Veselka, v jehož dvoře Kašpar sestavoval své první stroje. Během několika málo dnů si lehce nadživotní podobizna získala své příznivce a její fotografie zaplavily sociální sítě.

„Je to styl kontaktní sochy, kterou známe z mnoha evropských měst - sochy, se kterou lidé pózují, fotografují se. Jan Kašpar byl moderní a velmi společenský člověk a troufám si říct, že podobný styl prezentace českého letectví by přivítal,“ řekl předseda Společnosti Jana Kašpara Jiří Kotyk s tím, že před sochou je v dlažbě časová osa s milníky aviatikova života.

Dnešní slavnosti se zúčastní řada hostů včetně praneteře Jana Kašpara Evy Perrové.