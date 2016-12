Odklad dostavby křižovatky na pardubické tepně způsobí nový špunt

Je to trochu paradox. Po konci rozsáhlé přestavby nejvytíženějšího úseku silnice I. třídy v Pardubickém kraji budou řidiči jezdit nově ve čtyřech pruzích. Jenže stávající práce se netýkají vedlejší mimoúrovňové křižovatky zvané Palackého, u které reálně hrozí, že se před ní budou znovu auta nepříjemně kupit.

Důvod je prostý. Z obou stran povedou ke křižovatce za necelý rok oddělené silnice se čtyřmi pruhy. Ty se ovšem kousek za mostem od Rosic či z opačné strany od mostu přes trať Pardubice-Hradec Králové (cesta od Chrudimi) spojí. A než se křižovatka dočká rozšíření, budou muset tisíce řidičů v místě nejspíše takzvaně zipovat. Tento princip, kdy se dva proudy vozidel sbíhají do jednoho, přitom ne všichni zvládají. Provoz se proto poté pravděpodobně zbrzdí, což připouští i silničáři.

„Protože je křižovatka nyní uspořádána jako dvoupruhová, hrozí situace, kdy na vjezdu do této křižovatky začne doprava kolabovat,“ zní v nedávno zveřejněné vizualizace ŘSD toho, jak bude místo po nutné dostavbě vypadat.

Vzniku potenciálního nového špuntu si je ostatně vědom i ředitel pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Bohumil Vebr.

„V tom stavu, v jakém je tato křižovatka dnes, bude jistě závadou. Auta tam nebudou projíždět rychle, ale plynule,“ předpovídá Vebr.

Z budoucí podoby je také patrné, že ve směru od Hradce dále na Chrudim povede v části úseku jen jeden pruh. Silnice se o ten druhý rozšíří až v místě připojení větve vedoucí od kruhového objezdu u Lidlu do křižovatky Palackého.

„Až dostavíme mimoúrovňovou křižovatku (MÚK) Palackého, mine tento plnohodnotný pruh Hradec-Pardubice-Chrudim všechny křižovatky. V tom problém nevidím,“ říká Vebr.

Silničáři by se sice rádi pustili do dostavby co nejdříve, jenže i kdyby začali brzy, neskončí obě stavby zároveň. „Předpokládáme, že se stavbou MÚK Palackého navážeme s koncem přestavby úseku u Parama na konci příštího roku. Současně obě stavby provádět nelze, byly by tam hrozné problémy se zajištěním objížděk,“ prohlašuje Vebr.

Potřebné pozemky vlastní zahraniční majitelé

Jenže je tu i jiná potíž. Komplikace totiž zatím vyvstává v případě vypořádání se s vlastníky pozemků ležících pod plánovaným rozšířením. Na některých je ŘSD stále jen menšinovým spoluvlastníkem. Kromě církve je dalším majitelem třeba žena s trvalým bydlištěm v chorvatském Zadaru. Na jiné parcele jsou u jmen vlastníků vedle Čechů uvedeni i dva Izraelci. Ti částečně vlastní i další potřebné pozemky. A ani zpráva, že zbývajícím podílníkem je firma sídlící v Německu, nenabádá k optimismu.

„Zatím s nimi jednáme. Pokud nedospějeme k výsledku, zahájíme vyvlastnění. Místní vyvlastňovací úřad funguje, stejně jako odvolací krajský úřad. Pokud vlastník nejedná, nebo nechce přistoupit na podmínky dojde bohužel k vyvlastnění. Pokud to napadne u soudu, nemá to podle zákona odkladný účinek,“ popisuje Vebr.

Řidiči by si tak měli užívat radost z nynějšího lepšího stavu, který nastal po zprovoznění nové půlky silnice a hlavně dvou mostů v minulém týdnu (psali jsme o tom ZDE). Průjezd bez čekání si užívají i šoféři autobusů MHD.

Zhruba v polovině příštího roku pro ně má být ještě lépe. To bude hotový v současnosti stále uzavřený sjezd k nádraží a navíc bude uvolněný i speciálně vyhrazený pruh pro MHD. „Až se otevře i sjezd k Lidlu, bude situace ještě o poznání lepší,“ věří ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Sjezd bude možná k dispozici jen pro MHD

Je také dost pravděpodobné, že sjezd zůstane jen pro potřeby MHD. „Jestli to tak bude, to netuším. Je to věcí vlastníka komunikace, který by nám to musel povolit. Bylo by to dobré, ale my se rádi přizpůsobíme,“ říká Pelikán.

Ostatní řidiči by tak nadále sjížděli po zhruba 300 metrů vzdálené provizorně vytvořené odbočce. Ta mimochodem stojí jen kousek od místa, kde se v budoucnu odpojí zcela nová odbočovací větev ve směru od Chrudimi do centra.

S dostavbou křižovatky Palackého souvisí více i budoucí provoz MHD, která má v této trase využít trolejbusy. Jenže sloupy a vedení ještě nestojí. „Až bude úprava hotová, budeme moci začít stavět trolejbusovou trať,“ plánuje Pelikán.

Stavba už ale částečně začala. Základy podstavců trakčních stožárů jsou totiž součástí přestavby úseku u Parama.

„Bude to taková záložní trasa, abychom se v případě problémů v podjezdu na ulici Jana Palacha dostali do města. Navíc je to přes Paramo i o zhruba 1,5 kilometru kratší,“ vypočítává Pelikán výhody budoucí alternativní trasy od vozovny na Dukle k vlakovému nádraží.

Troleje musí počkat

Než bude MÚK Palackého dostavěná, mohly by troleje teoreticky stát alespoň na sjezdu k nádraží. To ovšem dopravní podnik nechce.

„Kruhový objezd by se jimi složitě osazoval,“ objasňuje Pelikán jeden z důvodů.

Dalším je také to, že podnik nemůže nic stavět na cizích pozemcích. Ale to jsme zpět u výše zmíněných majitelů. S nimi by se společnost obtížněji vypořádávala, jelikož na rozdíl od ŘSD jakožto státní organizace nemá při jednáních tak silné páky jako silničáři. Výkupy tak nechá na nich a až poté troleje dodělá.

„S vlastníky pozemků bychom těžko projednali záležitost územního řízení. A bez jejich souhlasu nám ho úřady nevydají,“ dodává Pelikán.