Firma požaduje po Pardubicích doplatek 11 milionů za opravu třídy Míru

Dlouho očekávaný začátek soudního sporu mezi Pardubicemi a firmou Syner kvůli jedenáctimilionovému nedoplatku za rekonstrukci třídy Míru přinesl hned v úterý překvapení. Předsedkyni senátu Okresního soudu v Pardubicích Renatě Polanské se podařilo obě strany sporu přesvědčit, aby se ještě pokusily uzavřít smír. Dohoda je však stále daleko.

„Možná to nyní vypadá růžově, ale může se stát, že se nakonec nedohodneme,“ uvedl právní zástupce společnosti Syner Jan Martynek. Před soudem by se obě strany mohly sejít opět v srpnu.

Spor o platbu za rekonstrukci třídy Míru začal před dvěma roky vzápětí po jejím dokončení. Společnost Syner, která zakázku za téměř sto milionů korun bez DPH vyhrála, totiž dostala za své dílo od města o jedenáct milionů korun méně.

Radní argumentovali tím, že nebudou platit za práce, které nebyly odvedené. Firma zase namítá, že podle smlouvy byla sjednaná pevná cena za opravu ulice, kterou dokončila.

Primátor Pardubic Martin Charvát v minulosti uvedl, že oproti původnímu projektu se například nevykopávaly staré vodovodní trubky. „A takových položek je více. Hlavní problém je v tom, že Syner vnímá dílo jako celek, ale my chceme zaplatit jednotlivé skutečně provedené položky,“ uvedl před časem primátor s tím, že rozhodnout by měl soud.

Právní zástupce města Pavel Jelínek upozornil, že radní i zastupitelé jsou v složité situaci, a pokud by zaplatili za neodvedenou práci, mohli by mít problémy.

„Vidíme, jak jsou politici hnáni k zodpovědnosti, a pak se za pět let ukáže, že se nic nestalo. Ale to už jsou z nich politické mrtvoly,“ uvedl před soudem Jelínek.

Bude to dlouhý spor, varovala předsedkyně senátu

Případný soudní spor se stavební firmou však bude pravděpodobně velice dlouhý, jeho výsledek je pro město nejistý, a tudíž může být i velmi nákladný.

„Každé soudní rozhodnutí lze napadnout, než by se záležitost vyřešila, může uplynout spousta času,“ uvedla Renata Polanská.

Město v minulosti odmítlo návrhy, aby odsouhlasilo vyřešení sporu u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR. Nakonec to byl ale zástupce města, který včera navrhl smírné řešení. Firma nabídla trochu jiné, na které Pavel Jelínek předběžně kývl.

„Zní to zajímavě, projednám to s klientem a budu mu toto řešení doporučovat,“ uvedl Jelínek.

Město i firma by vybraly odborníka, který by ohodnotil rekonstrukci třídy Míru podle takzvané cenové soustavy ÚRS. Zjednodušeně řečeno - pokud znalec zjistí, že místo stomilionové akce šlo o stavbu za 80 milionů korun, město by si nechalo jedenáct milionů a dostalo od firmy ještě další miliony navíc.

Pokud by dílo vycházelo dráž než vysoutěžená cena, město by poslalo na účet společnosti jedenáctimilionový doplatek a tím by spor skončil.

I tato předběžná dohoda právních zástupců však může u politiků narazit. To proto, že vysoutěžená cena za rekonstrukci třídy Míru v roce 2013 byla překvapivě nízká. Zatímco město předpokládalo, že se ceny budou pohybovat kolem dvě stě milionů korun, firma Syner nabídla cenu 120 milionů s DPH.

Dalších třináct firem chtělo o 6 až 57 milionů korun víc. Společnost Syner šla tehdy s cenou hodně nízko a nezávislé hodnocení provedeného díla by pro ni mohlo vyjít dobře.

Včerejšího jednání před soudem se zúčastnili jen právníci, nikdo z politiků ani z firmy Syner nedorazil. „Vyvolají soudní řízení a ani nejsou schopni se dostavit k jednání,“ poznamenala předsedkyně senátu.