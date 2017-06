Plavci si musí počkat, pardubičtí radní odložili stavbu nového bazénu

Tím prvním a zjevně méně závažným je fakt, že vybraná vítězná firma, která měla nový bazén v délce 25 metrů postavit, ze svého záměru nakonec upustila. Podle radnice byly na na vině technické důvody.

Vedení města však více znepokojilo zastavení dotací od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

„Zhruba před třemi týdny jsem se ptal písemně ministerstva na oficiální stanovisko, co bude s dotačními programy, jak postupovat dál. Do dnešního dne nepřišla odpověď a my pracujeme pouze s informacemi z médií. Zrušení dotace může ovlivnit případný termín, do kdy by stavba měla být hotová, proto bylo logické soutěž zrušit,“ objasnil primátor Pardubic Martin Charvát.

Město nedávno odsouhlasilo prodej sousedního společenského centra Ideon, za nějž inkasovalo 20 milionů korun, které hodlalo následně investovat do stavby bazénu. Zbytek potřebné částky měla tvořit právě dotace od státu.

Stavba už měla hotový projekt a získala všechna potřebná povolení.

Nyní město hodlá alespoň zopakovat výběrové řízení na dodavatele stavby. Mezitím chtějí radní řešit i to, kde vezmou peníze na stavbu, pokud se dotační program opět brzy nerozjede.

„Pozastavení dotací přímo do sportu se může odrazit v pravidelných aktivitách sportovních klubů. Již jsme řešili pomoc organizátorům probíhajícího mistrovství světa v hokejbalu, kterému chybějí dotace přislíbené na jeho pořádání. Vážné finanční problémy mají bez dotací také organizátoři blížící se tradiční Pardubické juniorky. Město ale nemůže do nekonečna suplovat stát,“ dodal primátor.